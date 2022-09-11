Son dakika: Transfer dönemi Galatasaray için bitmedi! İşte Okan Buruk'un sol bek için özel listesi...

Son dakika haberleri: Avrupa'da 2 Eylül, Türkiye'de 8 Eylül'de sona eren transfer döneminin son gününde Galatasaray adeta şov yapmıştı. Mauro Icardi, Ross, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Juan Mata'yı kadrosuna katarak Türkiye ve Avrupa basınının gündemine oturmuştu.

OKAN BURUK İSTEMİŞTİ

Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Patrick van Aanholt'un performansını yetersiz bulması nedeniyle sol bek takviyesi yapılması gerektiğini yönetime iletmişti. Galatasaraylı kurmaylar, son dakikaya kadar uğraşmış ancak transferi gerçekleştirememişti.

DEVRE ARASINDA İLK HAMLE SOL BEK

Yönetimin, devre arası transfer döneminde ilk iş olarak sol bek hamlesine yöneleceği öğrenildi.

TRANSFER LİSTESİ

Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için listesinde; Roma forması giyen Matias Vina, Milan'da top koşturan Ballo Toure ve kariyerini Meksika Ligi takımlarından Santos Laguna'da sürdüren Omar Campos'un olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın devre arasında ilk iş olarak üç isimden birini kadrosuna katarak Okan Buruk'un isteğini yerine getirmeyi hedeflediği aktarıldı.