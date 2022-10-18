Son dakika: "Türk futbolu için büyük tehlike!" Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası bu sözler güne damgasını vurdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Aynı renklere sahip iki takımın mücadelesini İstanbul'un sarı - lacivertlileri 3-0'lık skorla kazandı ve puanını 20'ye yükseltti. Maç eksiği olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin gösterdiği performans, taraftarlar tarafından beğeni topladı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyeti köşelerinde değerlendirdiler. İşte yorumlar...

SPOR YAZARLARINDAN YORUMLAR

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK TEHLİKE" AHMET ÇAKAR/SABAH: "Hakem Halil Umut Meler, Türk futbolu için büyük tehlike. İlk yarıda verdiği tüm kararlar yanlış. Batshuayi'nin ilk golünde mutlak bir taban var. Tehlikeli hareketten gol iptal edilmeliydi. Bir hava topunda İrfan Can dirseğini silah gibi kullanıyor. En az sarı kart. Bırakın kartı faul bile vermiyor. İkinci yarıda yine İrfan Can, Tolga'nın diz kapağının yanına tabanla basıyor. Mutlak kırmızı olmalı. Ama maalesef yine faul bile yok. Halil Umut Meler dün gece gösterdi ki Türk futbolu için büyük tehlike."

"YILLARDIR BİR TUHAFLIK VAR" ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Ankaragücü'nün bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu çizgi beni tatmin etmedi. Bu çizgilerde yıllardır bir tuhaflık var. Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin sikletinde değil, rakibi de değil. Bu maçta mağlup olsan ne olur, sen rakiplerini yeneceksin. Fenerbahçe 2-0'ı bulduktan sonra çok fazla gaza basmadı, Ankaragücü'nün durumuna göre oynadı. Dün Fenerbahçe hiç zorlanmadan üç puanı aldı, evine döndü. Halil Umut Meler derseniz o da zorlanmadı. Çünkü onu zorlayacak bir mücadele sahada yoktu. Ankaragücü'ne gösterdiği ilk sarı kart bence sarı değildi. Eğer bir sarı gösteriyorsan aynı sarıdan kırmızı olacak. O zaman göstermeyeceksin. Sakatlık Halil Umut Meler'i biraz hırpalamış olacak ki eski formunda değildi."

"FENERBAHÇE'YE NASİP OLDU" GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "Maç yoğunluğu takımı çok yıpratmış, bu kadar düşük pas yüzdesiyle hiç oynamamışlardı. İkinci yarıdaki Jesus hamleleri de bu sıkıntının farkında olarak yapıldı. Skoru eline alıp, maçı kazanarak bitirmek ve haftanın kazançlısı olmak Fenerbahçe'ye nasip oldu. Maç eksiğiyle ikinci sıradalar, ligin gizli lideri durumundalar. Hafta içini maçsız geçirip, dinlenme ve iyileşme fırsatı da bulacaklar."

"HATALI ÇIKIŞ" MEHMET DEMİRKOL/FANATİK: "2-0’ı bulduktan ve orta sahayı tamamen rakibe verdikten sonra devre arasında İsmail’i Crespo’nun yanına/arkasına almamayı anlamadım. Ankaragücü iyi ön alan baskısı yaptı, Fenerbahçe’nin sol tarafını çok rahat geçti. Ancak iki şeyi yapamadılar. Savunma çizgisini büyük bir dikkatle orta sahaya kadar çıkaran savunma 3’lüsüne doğru reaksiyonu gösteremediler. Fenerbahçe’nin bu çizgisi klasik bir ofsayt taktiği yapmıyor ama evet rakibi sürekli faux-depart’a (Hatalı çıkış) itiyor. İsmail, Rossi ve Pedro’nun oyuna girişi ise hem orta sahaya direnç kattı hem Crespo’nun öne çıkıp oyuna katılmasıyla gollük kontra fırsatları yarattı. Onun maç içi performansı doğru diziliş/rollerin bir oyuncuyu nasıl değiştirdiğinin örneği."