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Son dakika: "Türk futbolu için büyük tehlike!" Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası bu sözler güne damgasını vurdu...

18.10.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbul'un sarı - lacivertlilerinin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi kaydetti. Spor yazarları, Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan maçı köşelerinde değerlendirirken, Ahmet Çakar'ın 'Türk futbolu için büyük tehlike' yorumu dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Aynı renklere sahip iki takımın mücadelesini İstanbul'un sarı - lacivertlileri 3-0'lık skorla kazandı ve puanını 20'ye yükseltti. Maç eksiği olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin gösterdiği performans, taraftarlar tarafından beğeni topladı.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyeti köşelerinde değerlendirdiler. İşte yorumlar...

SPOR YAZARLARINDAN YORUMLAR

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK TEHLİKE"

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK TEHLİKE"
AHMET ÇAKAR/SABAH: "Hakem Halil Umut Meler, Türk futbolu için büyük tehlike. İlk yarıda verdiği tüm kararlar yanlış. Batshuayi'nin ilk golünde mutlak bir taban var. Tehlikeli hareketten gol iptal edilmeliydi. Bir hava topunda İrfan Can dirseğini silah gibi kullanıyor. En az sarı kart. Bırakın kartı faul bile vermiyor. İkinci yarıda yine İrfan Can, Tolga'nın diz kapağının yanına tabanla basıyor. Mutlak kırmızı olmalı. Ama maalesef yine faul bile yok. Halil Umut Meler dün gece gösterdi ki Türk futbolu için büyük tehlike."

"YILLARDIR BİR TUHAFLIK VAR"

"YILLARDIR BİR TUHAFLIK VAR"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Ankaragücü'nün bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu çizgi beni tatmin etmedi. Bu çizgilerde yıllardır bir tuhaflık var. Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin sikletinde değil, rakibi de değil. Bu maçta mağlup olsan ne olur, sen rakiplerini yeneceksin. Fenerbahçe 2-0'ı bulduktan sonra çok fazla gaza basmadı, Ankaragücü'nün durumuna göre oynadı. Dün Fenerbahçe hiç zorlanmadan üç puanı aldı, evine döndü. Halil Umut Meler derseniz o da zorlanmadı. Çünkü onu zorlayacak bir mücadele sahada yoktu. Ankaragücü'ne gösterdiği ilk sarı kart bence sarı değildi. Eğer bir sarı gösteriyorsan aynı sarıdan kırmızı olacak. O zaman göstermeyeceksin. Sakatlık Halil Umut Meler'i biraz hırpalamış olacak ki eski formunda değildi."

"FENERBAHÇE'YE NASİP OLDU"

"FENERBAHÇE'YE NASİP OLDU"
GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "Maç yoğunluğu takımı çok yıpratmış, bu kadar düşük pas yüzdesiyle hiç oynamamışlardı. İkinci yarıdaki Jesus hamleleri de bu sıkıntının farkında olarak yapıldı. Skoru eline alıp, maçı kazanarak bitirmek ve haftanın kazançlısı olmak Fenerbahçe'ye nasip oldu. Maç eksiğiyle ikinci sıradalar, ligin gizli lideri durumundalar. Hafta içini maçsız geçirip, dinlenme ve iyileşme fırsatı da bulacaklar."

"HATALI ÇIKIŞ"

"HATALI ÇIKIŞ"
MEHMET DEMİRKOL/FANATİK: "2-0’ı bulduktan ve orta sahayı tamamen rakibe verdikten sonra devre arasında İsmail’i Crespo’nun yanına/arkasına almamayı anlamadım. Ankaragücü iyi ön alan baskısı yaptı, Fenerbahçe’nin sol tarafını çok rahat geçti. Ancak iki şeyi yapamadılar. Savunma çizgisini büyük bir dikkatle orta sahaya kadar çıkaran savunma 3’lüsüne doğru reaksiyonu gösteremediler. Fenerbahçe’nin bu çizgisi klasik bir ofsayt taktiği yapmıyor ama evet rakibi sürekli faux-depart’a (Hatalı çıkış) itiyor. İsmail, Rossi ve Pedro’nun oyuna girişi ise hem orta sahaya direnç kattı hem Crespo’nun öne çıkıp oyuna katılmasıyla gollük kontra fırsatları yarattı. Onun maç içi performansı doğru diziliş/rollerin bir oyuncuyu nasıl değiştirdiğinin örneği."

"KONTROL HEP FENERBAHÇE'DE KALDI"

"KONTROL HEP FENERBAHÇE'DE KALDI"
İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Ankaragücü deplasmanı en azından kağıt üzerinde zor geçecekti. Fakat maçın hemen 3. dakikasında Batshuayi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, moral üstünlüğünü de ele geçirince işler kendisi için kolay oldu. İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci Gökhan'ın büyük hatası sonrasında fark ikiye çıkınca Fenerbahçe galibiyete henüz ilk yarıda iyice yaklaşmış oldu. Fizik olarak diri olan Ankaragücü Fenerbahçe'yi zaman zaman hataya zorlasa da kontrol hep Fenerbahçe'de kaldı. Fener'in kaliteli ama yorgun ayakları önceki maçlara göre biraz fazla pas hatası yaptı. Fakat ikinci yarıda Pedro ve Ferdi ile yüzde yüz golleri kaçıran yine Fenerbahçe oldu. Uzatmada gelen Rossi'nin golü ise sadece skoru belirledi."
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