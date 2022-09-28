Son dakika: Türk futbolunda devrim gibi karar! Hamit Altıntop, MHK'de bir ilke imza atmak için kolları sıvadı! 'Yeni başkan Markus Merk olacak!'

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yayın ihalesi, yabancı sınırı ve MHK ile ilgili birçok hamle yapılmıştı. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, tıpkı Nihat Özdemir döneminde olduğu gibi Büyükekşi'nin de listesinde yer almıştı. UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği merak edilirken; Altıntop, Alman çalıştırıcının görevine devam edeceğini açıklamıştı.

HAMİT ALTINTOP'DAN DEVRİM GİBİ KARAR

KUNTZ SONRASI BİR KARAR DAHA Stefan Kuntz ile yola devam kararı alan Hamit Altıntop'un hedefinde Türk futbolunda devrim niteliğinde etki bırakacak olan bir hamle olduğu iddia edildi.

MHK İÇİN HAREKETE GEÇTİ Yeni Asır'ın haberine göre; Hamit Altıntop, milli takımdaki uzun vadeli hedefleri için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Merkez Hakem Kurulu için harekete geçti.

MARKUS MERK BOMBASI Haberde; Altıntop'un MHK'de mevcut başkan Sabri Çelik'i görevden alıp, yerine Alman eski hakem Markus Merk'i getirmeyi düşündüğü belirtildi.

ELLERAY DE ÖNERMİŞTİ Nihat Özdemir döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun danışmanı olan David Elleray'in Nisan ayında sunduğu raporda Merkez Hakem Kurulu'nun başına yabancı bir ismin atanmasını önerdiği iddia edildi.