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  4. Son dakika: Türk futbolunda devrim gibi karar! Hamit Altıntop, MHK'de bir ilke imza atmak için kolları sıvadı! 'Yeni başkan Markus Merk olacak!'

Son dakika: Türk futbolunda devrim gibi karar! Hamit Altıntop, MHK'de bir ilke imza atmak için kolları sıvadı! 'Yeni başkan Markus Merk olacak!'

28.09.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF'de Nihat Özdemir'in istifasının ardından haziran ayında tek aday olarak girdiği seçimde başkanlığa Mehmet Büyükekşi seçilmişti. Özdemir döneminde de Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapan Altıntop, koltuğunda kalmıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yola devam edeceklerini açıklayan Hamit Altıntop'un bir diğer hedefi de ortaya çıktı. Altıntop'un MHK'nin başına Markus Merk'i getirmek istediği iddia edildi.

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yayın ihalesi, yabancı sınırı ve MHK ile ilgili birçok hamle yapılmıştı. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, tıpkı Nihat Özdemir döneminde olduğu gibi Büyükekşi'nin de listesinde yer almıştı. UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği merak edilirken; Altıntop, Alman çalıştırıcının görevine devam edeceğini açıklamıştı.

HAMİT ALTINTOP'DAN DEVRİM GİBİ KARAR

KUNTZ SONRASI BİR KARAR DAHA

KUNTZ SONRASI BİR KARAR DAHA
Stefan Kuntz ile yola devam kararı alan Hamit Altıntop'un hedefinde Türk futbolunda devrim niteliğinde etki bırakacak olan bir hamle olduğu iddia edildi.

MHK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

MHK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Yeni Asır'ın haberine göre; Hamit Altıntop, milli takımdaki uzun vadeli hedefleri için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Merkez Hakem Kurulu için harekete geçti.

MARKUS MERK BOMBASI

MARKUS MERK BOMBASI
Haberde; Altıntop'un MHK'de mevcut başkan Sabri Çelik'i görevden alıp, yerine Alman eski hakem Markus Merk'i getirmeyi düşündüğü belirtildi.

ELLERAY DE ÖNERMİŞTİ

ELLERAY DE ÖNERMİŞTİ
Nihat Özdemir döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun danışmanı olan David Elleray'in Nisan ayında sunduğu raporda Merkez Hakem Kurulu'nun başına yabancı bir ismin atanmasını önerdiği iddia edildi.

GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
MHK'nin başına Markus Merk'i getirme fikrini Büyükekşi ile de konuşan Altıntop'un henüz onay alamamasına rağmen girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.
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