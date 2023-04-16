Son dakika: Türkiye'den devre arasında ayrılmıştı! Wout Weghorst, Süper Lig'e dev kulüple geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak için büyük çaba sarf eden ve üst üste galibiyetler alan Beşiktaş'ta transfer için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, sezon başında Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Hollandalı yıldız, devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.
Siyah - beyazlılar ise Al Nassr'dan Vincent Aboubakar'ı transfer ederek Weghorst'un yerini doldurmuştu.
İngiliz devine yine kiralık olarak giden Weghorst'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve Burnley'e geri döneceği kaydedildi.
The Sun'ın haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda golcü oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için en ciddi talip konumunda...
Weghorst'un bonservisini elinde tutan Burnley'nin oyuncuyu satmak istediği ancak Beşiktaş'ın yine kiralama teklifiyle masaya oturacağı kaydedildi.