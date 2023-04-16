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Son dakika: Türkiye'den devre arasında ayrılmıştı! Wout Weghorst, Süper Lig'e dev kulüple geri dönüyor...

16.04.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ortak olmak isteyen ve seri galibiyetler alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların sezon başında kiralık olarak transfer ettiği Wout Weghorst, devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuş ve yerine Vincent Aboubakar getirilmişti. İngiliz devinde de kiralık olarak top koşturan Hollandalı yıldız için yeniden geri dönüş ihtimali doğdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak için büyük çaba sarf eden ve üst üste galibiyetler alan Beşiktaş'ta transfer için sürpriz bir gelişme yaşandı.

WOUT WEGHORST SÜRPRİZİ

MANCHESTER UNITED'A GİTMİŞTİ

MANCHESTER UNITED'A GİTMİŞTİ

Beşiktaş, sezon başında Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Hollandalı yıldız, devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

YERİNE ABOUBAKAR GELMİŞTİ

YERİNE ABOUBAKAR GELMİŞTİ

Siyah - beyazlılar ise Al Nassr'dan Vincent Aboubakar'ı transfer ederek Weghorst'un yerini doldurmuştu.

SEZON SONU AYRILACAK

SEZON SONU AYRILACAK

İngiliz devine yine kiralık olarak giden Weghorst'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve Burnley'e geri döneceği kaydedildi.

EN CİDDİ TALİP BEŞİKTAŞ

EN CİDDİ TALİP BEŞİKTAŞ

The Sun'ın haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda golcü oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için en ciddi talip konumunda...

SİYAH - BEYAZLILARIN PLANI

SİYAH - BEYAZLILARIN PLANI

Weghorst'un bonservisini elinde tutan Burnley'nin oyuncuyu satmak istediği ancak Beşiktaş'ın yine kiralama teklifiyle masaya oturacağı kaydedildi.

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