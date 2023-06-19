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Son dakika: Türkiye - Galler maçında tepki çeken karar! Çizgi bile çekmeden gol iptal edildi...

19.06.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Takımımız ile Galler karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, beklendiği üzere oldukça tempolu başladı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın 9. dakikasında Türkiye, Mepham'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında pozisyon için 'ofsayt' kararı verildi. İnceleme sırasında çizgi çekilmemesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız ile Galler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Samsun'da oynanan maçın ilk yarısı oldukça tempolu geçerken, yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maça baskılı başlayan A Milli Takımımız, aradığı golü 9. dakikada buldu. Merih Demiral'ın ara pası sonrası savunma arkasına sarkan Zeki Çelik, ceza sahası içine yerden bir orta yaptı.

Galler savunmasında Mepham'ın ters vuruşu ağlarla buluştu ve Türkiye maçta 1-0 öne geçti.

OFSAYT ÇİZGİSİ BİLE ÇEKİLMEDİ

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Karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, VAR uyarısının ardından pozisyonu incelemeye gitti. Bir süre monitörün başında değerlendirmelerde bulunan Maresca, çizginin bile çekilmediği pozisyonda gol kararını ofsayt olarak değiştirdi.

Fabio Maresca'nın, yardımcı hakemini dahi yanına çağırmadan ofsayt kararı vermesi ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öte yandan Sky Italia, iptal edilen golde VAR teknolojisinde teknik arıza meydana geldiğini öne sürdü. Bu nedenle orta hakem Fabio Maresca'nın pozisyonu izlemek için VAR'a gittiği kaydedildi.

Görüntüler TRT'den alınmıştır

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