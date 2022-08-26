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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

26.08.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un grupları belli oldu. Son oynanan maçların ardından 3. torbaya yükselen Fenerbahçe, kura çekimi öncesi biraz da olsa rahatlamıştı. Diğer temsilcimiz Trabzonspor ise kura çekimine 4. torbadan katıldı. İki temsilcimizin de grupları ve maç tarihleri belli oldu. İşte tüm detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu. Bu yıl Fenerbahçe ve Trabzonspor'un temsil edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bir hayli zor... Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdırırken, bordo-mavililer ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
-Dinamo Kiev
-Rennes
-Fenerbahçe
-Larnaca

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ
-Kızılyıldız
-Monaco
-Ferencvaros
-Trabzonspor

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

A GRUBU

A GRUBU
-Arsenal
-PSV
-Bodo/Glimt
-Zürich

C GRUBU

C GRUBU
-Roma
-Ludogorets
-Real Betis
-HJK
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