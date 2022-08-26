Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu. Bu yıl Fenerbahçe ve Trabzonspor'un temsil edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bir hayli zor... Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdırırken, bordo-mavililer ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.