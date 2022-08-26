Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu. Bu yıl Fenerbahçe ve Trabzonspor'un temsil edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bir hayli zor... Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdırırken, bordo-mavililer ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
-Dinamo Kiev
-Rennes
-Fenerbahçe
-Larnaca
TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ
-Kızılyıldız
-Monaco
-Ferencvaros
-Trabzonspor
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
A GRUBU
-Arsenal
-PSV
-Bodo/Glimt
-Zürich
C GRUBU
-Roma
-Ludogorets
-Real Betis
-HJK
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