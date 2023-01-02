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Son dakika: Uğur Dündar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı hakemleri Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için olay paylaşım! 'Onlar artık eski hakem!'

02.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp'in kararları, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, iki hakem için olay yaratan bir paylaşım yaptı ve 'Eski hakem' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelmişti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar olmuştu. Galatasaray, bu sonuçla geride bıraktığımız yılı lider kapatmıştı. Karşılaşmanın ardından Sivasspor cephesinde ise adeta isyan vardı.

UĞUR DÜNDAR'DAN FLAŞ SÖZLER

Ev sahibi ekip, müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in kararlarını yoğun biçimde eleştirmişti. İki hakemin yönetimi, sosyal medyada da geniş yer bulmuştu.

Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada bulduğu golün 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal edilmesinin yankıları sürerken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan konuya ilişkin flaş bir paylaşım geldi.

"ONLAR ARTIK ESKİ HAKEM"

"ONLAR ARTIK ESKİ HAKEM"

Karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da bir paylaşım yapan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.

MHK'nın Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e sezon sonuna kadar maç vermeyeceği öne sürülmüştü.

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