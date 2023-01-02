Son dakika: Uğur Dündar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı hakemleri Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için olay paylaşım! 'Onlar artık eski hakem!'

"ONLAR ARTIK ESKİ HAKEM"

Karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da bir paylaşım yapan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.