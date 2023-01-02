Son dakika: Uğur Dündar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı hakemleri Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için olay paylaşım! 'Onlar artık eski hakem!'

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelmişti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar olmuştu. Galatasaray, bu sonuçla geride bıraktığımız yılı lider kapatmıştı. Karşılaşmanın ardından Sivasspor cephesinde ise adeta isyan vardı.
Ev sahibi ekip, müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in kararlarını yoğun biçimde eleştirmişti. İki hakemin yönetimi, sosyal medyada da geniş yer bulmuştu.
Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada bulduğu golün 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal edilmesinin yankıları sürerken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan konuya ilişkin flaş bir paylaşım geldi.
Karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da bir paylaşım yapan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.
MHK'nın Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e sezon sonuna kadar maç vermeyeceği öne sürülmüştü.