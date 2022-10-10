Son dakika: Uğurcan orta sahaya kadar geldi! Maçta ortalık bir anda karıştı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısının henüz başında sinirler bir anda gerildi.

SİNİRLER GERİLDİ!

Karşılaşmada dakikalar 51'i gösterdiği esnada Trabzonspor'un Yunan golcüsü Bakasetas, Hajradinovic ile gördüğü ikili mücadelede rakibine sert bir müdahalede bulunurken saha bir anda karıştı. Bordo-Mavililer'de kaptan olarak sahaya çıkan Uğurcan Çakır, kalesini terk ederek olayları sakinleştirmek için orta sahaya kadar geldi.

BAKASETAS SARI KART GÖRDÜ

Bakasetas'ın gergin tavırları sonrası mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek, olayları bir süre izlemesinin ardından Bakasetas'ı sarı kartla cezalandırdı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)