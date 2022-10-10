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  4. Son dakika: Uğurcan orta sahaya kadar geldi! Maçta ortalık bir anda karıştı

Son dakika: Uğurcan orta sahaya kadar geldi! Maçta ortalık bir anda karıştı

10.10.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısının henüz başında yaşanan bir ikili mücadele sonrası tansiyon bir anda yükselirken, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır orta sahaya kadar olayları yatıştırmak için geldi. Yaşanan gerilimin ardından Bakasetas sarı kart ile cezalandırıldı. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısının henüz başında sinirler bir anda gerildi.

SİNİRLER GERİLDİ!

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Karşılaşmada dakikalar 51'i gösterdiği esnada Trabzonspor'un Yunan golcüsü Bakasetas, Hajradinovic ile gördüğü ikili mücadelede rakibine sert bir müdahalede bulunurken saha bir anda karıştı. Bordo-Mavililer'de kaptan olarak sahaya çıkan Uğurcan Çakır, kalesini terk ederek olayları sakinleştirmek için orta sahaya kadar geldi.

BAKASETAS SARI KART GÖRDÜ

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Bakasetas'ın gergin tavırları sonrası mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek, olayları bir süre izlemesinin ardından Bakasetas'ı sarı kartla cezalandırdı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Kasımpaşa Trabzonspor Uğurcan Çakır Süper Lig 10 ak erden süper li
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