Son dakika: Ülke ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo'nun kardeşi çıldırdı! "Aptallar, nankörler!"

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'a geri dönen, takımı kötü bir grafik çizse de kendisi iyi bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo, bu sezon geçmişi adeta mumla arıyor. Gol yollarında etkisiz kalan ve eski formundan uzak bir görüntü çizen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'de eleştiri oklarının hedefi oldu.

RONALDO'NUN KARDEŞİ ÇILGINA DÖNDÜ

RONALDO'YA BÜYÜK TEPKİ UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya 1-0 mağlup olan Portekiz; grup liderliğinden olurken, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'ya büyük tepki geldi.

ABLASINDAN DESTEK GELDİ Ülkesinde sert şekilde eleştirilen ve gösterdiği kötü performans nedeniyle milli takımdaki olumsuz havanın sebebi olarak belirlenen Ronaldo'ya ablası Katia Aveiro'dan destek geldi.

"APTALLAR, NANKÖRLER" Sosyal medyadan bir paylaşım yapan ve sert ifadeler kullanan Aveiro, "Bugünler beni hiç şaşırtmıyor. Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler. Bu durum hep böyle. Portekizliler hasta, önemsiz, ruhsuz, aptal ve sonsuza kadar nankör kalacaklar." dedi.



ELEŞTİRİ OKLARI ABLASINDA Bu sözler sonrasında eleştiri okları, Ronaldo'dan kardeşi Katia Aveiro'nun üstüne çevrildi.