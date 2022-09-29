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Son dakika: Ülke ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo'nun kardeşi çıldırdı! "Aptallar, nankörler!"

29.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo, futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor! İngiltere Premier Lig devi Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen dünyaca ünlü yıldız, bu kez ülkesi Portekiz'de gündem oldu. Ronaldo'nun milli takımdaki performansı eleştiri toplarken, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İspanya maçı sonrası ortalık karıştı. Ronaldo'ya tepkiler artarken yıldız ismin kardeşi Katia Aveiro'dan olay sözler geldi.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'a geri dönen, takımı kötü bir grafik çizse de kendisi iyi bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo, bu sezon geçmişi adeta mumla arıyor. Gol yollarında etkisiz kalan ve eski formundan uzak bir görüntü çizen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'de eleştiri oklarının hedefi oldu.

RONALDO'NUN KARDEŞİ ÇILGINA DÖNDÜ

RONALDO'YA BÜYÜK TEPKİ

RONALDO'YA BÜYÜK TEPKİ
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya 1-0 mağlup olan Portekiz; grup liderliğinden olurken, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'ya büyük tepki geldi.

ABLASINDAN DESTEK GELDİ

ABLASINDAN DESTEK GELDİ
Ülkesinde sert şekilde eleştirilen ve gösterdiği kötü performans nedeniyle milli takımdaki olumsuz havanın sebebi olarak belirlenen Ronaldo'ya ablası Katia Aveiro'dan destek geldi.

"APTALLAR, NANKÖRLER"

"APTALLAR, NANKÖRLER"
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan ve sert ifadeler kullanan Aveiro, "Bugünler beni hiç şaşırtmıyor. Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler. Bu durum hep böyle. Portekizliler hasta, önemsiz, ruhsuz, aptal ve sonsuza kadar nankör kalacaklar." dedi.

ELEŞTİRİ OKLARI ABLASINDA

ELEŞTİRİ OKLARI ABLASINDA
Bu sözler sonrasında eleştiri okları, Ronaldo'dan kardeşi Katia Aveiro'nun üstüne çevrildi.

ÜLKE AYAĞA KALKTI

ÜLKE AYAĞA KALKTI
Portekiz vatandaşlarının büyük tepkisini çeken bu sözler sonrasında Cristiano Ronaldo'dan ise herhangi bir açıklama gelmedi. Uluslar Ligi'nde 2 golü bulunan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in yine en önemli kozlarından biri olacak. 37 yaşındaki futbolcunun turnuvadan sonra milli takımı bırakıp bırakmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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