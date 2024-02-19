MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika: Ünlü avukat Feyza Altun gözaltına alındı! Küfürlü şeriat paylaşımları gündem olmuştu

Son dakika: Ünlü avukat Feyza Altun gözaltına alındı! Küfürlü şeriat paylaşımları gündem olmuştu

19.02.2024 10:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sosyal medyada son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Altun, gözaltına alındı! Feyza Altun, dün akşam yaptığı şeriat paylaşımlarından sonra Twitter'da TT listesine girmişti. Feyza Altun, sosyal medya hesabından 'Şeriatınıza s.kayım...' tweeti atmıştı. Feyza Altun ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da gönderisinde etiketlemişti.

Avukat Feyza Altun gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman küfürlü paylaşımlarıyla da gündeme gelen Altun Twitter (X) üzerinden 'şeriatınıza s..kayım' diyerek paylaşımda bulunmasıyla gündem yarattı.

Feyza Altun'un bu paylaşımı sonrası '#feyzaaltuntutuklansın' etiketiyle gündem oldu.


Youtube

SON DAKİKA: FEYZA ALTUN GÖZALTINA ALINDI!

Feyza Altun hakkında son dakika gözaltı kararı! Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı. Avukat Feyza Altun, az önce gözaltına alındı.

Halk TV'ye konuşan Altun "Evimde arama yapılıyor gözaltına alınıyorum, korkmuyorum. Şeref duyarım" dedi.

Kendisine yapılan bazı yorumlara küfürlü yanıtlar da veren Feyza Altun "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" demişti.

Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen sosyal medya kullanıcılarına ise "Sizden zerre korkmuyorum" yanıtını vermişti.

Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturmadan kısa süre sonra avukat Altun gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Feyza Altun sosyal medya feyza ele
En Çok Okunan Haberler
1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası!

1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası!

Ünlü avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Ünlü avukat Feyza Altun gözaltına alındı

7 üzeri deprem beklenen illeri bir bir sıraladı: Büyük yıkım yaşanacak

7 üzeri deprem beklenen illeri bir bir sıraladı: Büyük yıkım yaşanacak

Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler

Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

Katilin kardeşi Büyükşehir Belediye Başkan adayı!

Katilin kardeşi Büyükşehir Belediye Başkan adayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.