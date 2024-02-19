Son dakika: Ünlü avukat Feyza Altun gözaltına alındı! Küfürlü şeriat paylaşımları gündem olmuştu

Avukat Feyza Altun gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman küfürlü paylaşımlarıyla da gündeme gelen Altun Twitter (X) üzerinden 'şeriatınıza s..kayım' diyerek paylaşımda bulunmasıyla gündem yarattı.
Feyza Altun'un bu paylaşımı sonrası '#feyzaaltuntutuklansın' etiketiyle gündem oldu.
Feyza Altun hakkında son dakika gözaltı kararı! Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı. Avukat Feyza Altun, az önce gözaltına alındı.
Halk TV'ye konuşan Altun "Evimde arama yapılıyor gözaltına alınıyorum, korkmuyorum. Şeref duyarım" dedi.
Kendisine yapılan bazı yorumlara küfürlü yanıtlar da veren Feyza Altun "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" demişti.
Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen sosyal medya kullanıcılarına ise "Sizden zerre korkmuyorum" yanıtını vermişti.
Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturmadan kısa süre sonra avukat Altun gözaltına alındı.