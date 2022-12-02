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Son dakika: Uruguay Dünya Kupası'ndan elendi, ortalık fena karıştı! Fernando Muslera sahaya daldı, hakemi itti!

02.12.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Uruguay, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılmasına rağmen Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle birlikte turnuvaya veda etti. Güney Amerika ekibi; maç sonunda büyük bir üzüntü yaşarken, son düdüğün gelmesinin ardından ortalık karıştı. Uruguaylı futbolcular, hakem Daniel Siebert ve yardımcılarının etrafını sardı. O sırada Fernando Muslera, yardımcı hakemi soyunma odasına giderken itti.

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ve sürprizler devam ediyor. H Grubu'nun son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Her iki takımın da Güney Kore - Portekiz maçından gelecek sonuca göre mutlak galibiyete ihtiyacının olduğu müsabaka yüksek tansiyonda oynandı. Uruguay, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ancak işler beklediği gibi gitmedi.

GÜNEY KORE MAÇI, URUGUAY'I YIKTI

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Karşılaşmadan Arrascaeta'nın attığı gollerle 2-0 galip ayrılan Uruguay; maçın son anlarına doğru son 16 turuna yükselmenin hayallerini kurarken, Güney Kore - Portekiz müsabakasından gelen haberle yıkıldı. Asya ekibi, Portekiz karşısında 90+1. dakikada 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamlayarak H Grubu'nda 2. sıraya yükseldi. Güney Kore maçının skorunu 90. dakikada öğrenen ve bir üst tura yükselmek için 1 gole ihtiyacı olan Uruguay, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yüklendi ancak aradığı golü bulamadı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

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Karşılaşmanın ardından Uruguay büyük üzüntü yaşarken, ortalık bir anda karıştı ve yedek kulübeleri sahaya girdi.

MUSLERA, YARDIMCI HAKEMİ İTTİ

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Güney Amerika ekibinin futbolcuları, Gana maçının hakemi Daniel Siebert ve yardımcılarının etrafını sardı. O sırada mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlayan Galatasaraylı Fernando Muslera, büyük bir tepki gösterdiği yardımcı hakemi konuşmasının ardından itti. Muslera, yaşanan olay sonrasında kart görmedi ve soyunma odasının yolunu tuttu.

İŞTE MUSLERA'NIN O ANLARI

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