Son dakika: Uruguay Dünya Kupası'ndan elendi, ortalık fena karıştı! Fernando Muslera sahaya daldı, hakemi itti!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ve sürprizler devam ediyor. H Grubu'nun son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Her iki takımın da Güney Kore - Portekiz maçından gelecek sonuca göre mutlak galibiyete ihtiyacının olduğu müsabaka yüksek tansiyonda oynandı. Uruguay, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ancak işler beklediği gibi gitmedi.

GÜNEY KORE MAÇI, URUGUAY'I YIKTI

Karşılaşmadan Arrascaeta'nın attığı gollerle 2-0 galip ayrılan Uruguay; maçın son anlarına doğru son 16 turuna yükselmenin hayallerini kurarken, Güney Kore - Portekiz müsabakasından gelen haberle yıkıldı. Asya ekibi, Portekiz karşısında 90+1. dakikada 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamlayarak H Grubu'nda 2. sıraya yükseldi. Güney Kore maçının skorunu 90. dakikada öğrenen ve bir üst tura yükselmek için 1 gole ihtiyacı olan Uruguay, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yüklendi ancak aradığı golü bulamadı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Karşılaşmanın ardından Uruguay büyük üzüntü yaşarken, ortalık bir anda karıştı ve yedek kulübeleri sahaya girdi.

MUSLERA, YARDIMCI HAKEMİ İTTİ

Güney Amerika ekibinin futbolcuları, Gana maçının hakemi Daniel Siebert ve yardımcılarının etrafını sardı. O sırada mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlayan Galatasaraylı Fernando Muslera, büyük bir tepki gösterdiği yardımcı hakemi konuşmasının ardından itti. Muslera, yaşanan olay sonrasında kart görmedi ve soyunma odasının yolunu tuttu.