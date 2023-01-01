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  4. Son dakika: VAR kayıtları ortaya çıkmıştı, Türkiye alınacak reaksiyonu bekliyordu! Sivaspor - Galatasaray maçının hakemleri Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için karar verildi...

Son dakika: VAR kayıtları ortaya çıkmıştı, Türkiye alınacak reaksiyonu bekliyordu! Sivaspor - Galatasaray maçının hakemleri Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için karar verildi...

01.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve karşılaşma, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp'in yönetimi ve kararları ise sosyal medyada tartışma yaratmıştı. TFF ve MHK'nin kamuoyunda gündem olan iki hakem için kararını verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelmişti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış ve Okan Buruk'un ekibi, 2022 yılını lider olarak kapatmıştı. Sivasspor cephesi ise karşılaşmanın ardından adeta isyan etmişti.

İKİ HAKEM İÇİN FLAŞ KARAR

Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp'in yönetimi, sosyal medyada oldukça tartışılmıştı.

Özellikle ev sahibi ekibin 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu golün 5 dakika süren VAR kontrolü sonrasında iptal edilmesi ve bu kararın neden alındığının ortaya çıkmaması, kamuoyunda eleştiri toplamıştı.

Bu müsabaka ile ilgili tartışmalar sürerken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuyla ilgili rapor istediği ortaya çıktı.

MHK'nın mücadelede görev yapan hakemlerin raporlarını beklediği ve tüm bilgilerin toplandığında Büyükekşi'ye verileceği aktarıldı.

Büyükekşi'nin kararları merakla beklenirken, MHK'dan flaş bir hamle geldi.

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