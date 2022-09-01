Son dakika: Ve Maxi Gomez transferi bitti! Fenerbahçe istedi, Trabzonspor kaptı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da aynı başarıyı gerçekleştirmek için ince eleyip sık dokuyor. Transfer çalışmalarını sürdüren bordo - mavililer; şu ana dek Naci Ünüvar, Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Montasser Lahtimi, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen ve Jean-Philippe Gbamin transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

Trabzonspor; Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda takviyelerine devam etmek için yoğun mesai harcarken, Andrea Cornelius'un Kopenhag'a gitmesinin ardından özellikle forvet bölgesine bir hamle yapmak için çalışmalarına hız vermişti.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Umut Bozok'u Trabzon'a getiren bordo - mavililer, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan santrfor oyuncusu Maxi Gomez için harekete geçmişti.

Trabzonspor Yönetimi, oyuncunun kulübü Valencia ile görüştü ve İspanyol ekibinin 6 milyon euro'luk bonservis talebini kabul ederek transferin kulüp cephesini tamamladı.

Maxi Gomez ile de görüşen Trabzonspor, Uruguaylı futbolcunun 2.5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme isteğini de olumlu karşıladı ve anlaşmaya vardı.

BUGÜN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Uruguaylı forvetin, bugün Türkiye'ye geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a imza atacağı kaydedildi.

3 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Teknik direktör Gattuso, La Liga'da oynanan ilk 3 maçta da öğrencisini kadroya aldı ve süre verdi. Maxi Gomez, ilk hafta Girona karşısında 16 dakika sahada kaldı, ikinci hafta Athletic mücadelesinde 17. dakikada sakatlanan Duro'nun yerine oyuna girdi, son Atletico Madrid maçında ise yine 16 dakika oynadı. 2019 yılından bu yana Valencia forması giyen 26 yaşındaki Maxi Gomez, İspanyol ekibi ile çıktığı 109 maçta 23 gol 5 asistlik katkı sağladı.