Son dakika: Vedat Muriqi, Galatasaray'a transfer yapıyor! Aslan, Milot Rashica'nın bonservisi için harekete geçti...

Son dakika haberleri: Dries Mertens, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mauro Icardi gibi isimleri transfer ederek dünya basınının oldukça dikkatini çeken Galatasaray'da yaz döneminin son gününde kadroya Norwich'ten Milot Rashica katılmıştı. İngiliz ekibinden bir yıllığına kiralanan Kosovalı futbolcu için Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşandı...

VEDAT MURIQI, GALATASARAY'A TRANSFER YAPIYOR

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ Galatasaray, kanatta görev yapan Milot Rashica'yı en azından bir yıllığına daha kiralamak için harekete geçti. 26 yaşındaki yıldızın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

BONSERVİS OPERASYONU Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica, kısa süre içerisinde ülkeye uyum sağladı. İngiltere'de 2.5 milyon euro kazanmasına rağmen sarı - kırmızılı takıma gelmesiyle birlikte maaşını 1.5 milyon euro'ya düşüren Rashica için sarı - kırmızılılar operasyon başlattı. Galatasaray Yönetimi, Kosovalı sağ kanat oyuncusunun bonservisini almak istiyor.

DEVRE ARASINDA Sarı - kırmızılı kurmayların bonservis için Norwich ile anlaşma sağlayamaması halinde Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncuyu en azından bir yıllık daha kiralık olarak kadrosunda tutmayı hedeflediği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalar başlarken, devre arasında somut adımların atılacağı ifade edildi.

OKAN BURUK, 11'E MONTE EDECEK Öte yandan Rashica'nın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da yıldız isme daha fazla forma şansı vermeyi düşündüğü aktarıldı.