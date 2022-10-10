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  4. Son dakika: Vedat Muriqi, Galatasaray'a transfer yapıyor! Aslan, Milot Rashica'nın bonservisi için harekete geçti...

Son dakika: Vedat Muriqi, Galatasaray'a transfer yapıyor! Aslan, Milot Rashica'nın bonservisi için harekete geçti...

10.10.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmiş ve taraftarlarını oldukça mutlu etmişti. Sarı - kırmızılıların transferin son gününde kadrosuna kiralık olarak kattığı Milot Rashica için sıcak bir gelişme yaşandı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş olan Vedat Muriqi'nin Galatasaray'ın bonservisini alması ya da bir yıl daha kiralaması için onay verdiği Rashica'nın geleceği merak ediliyordu. Aslan, Kosovalı futbolcu için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dries Mertens, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mauro Icardi gibi isimleri transfer ederek dünya basınının oldukça dikkatini çeken Galatasaray'da yaz döneminin son gününde kadroya Norwich'ten Milot Rashica katılmıştı. İngiliz ekibinden bir yıllığına kiralanan Kosovalı futbolcu için Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşandı...

VEDAT MURIQI, GALATASARAY'A TRANSFER YAPIYOR

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray, kanatta görev yapan Milot Rashica'yı en azından bir yıllığına daha kiralamak için harekete geçti. 26 yaşındaki yıldızın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

BONSERVİS OPERASYONU

BONSERVİS OPERASYONU
Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica, kısa süre içerisinde ülkeye uyum sağladı. İngiltere'de 2.5 milyon euro kazanmasına rağmen sarı - kırmızılı takıma gelmesiyle birlikte maaşını 1.5 milyon euro'ya düşüren Rashica için sarı - kırmızılılar operasyon başlattı. Galatasaray Yönetimi, Kosovalı sağ kanat oyuncusunun bonservisini almak istiyor.

DEVRE ARASINDA

DEVRE ARASINDA
Sarı - kırmızılı kurmayların bonservis için Norwich ile anlaşma sağlayamaması halinde Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncuyu en azından bir yıllık daha kiralık olarak kadrosunda tutmayı hedeflediği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalar başlarken, devre arasında somut adımların atılacağı ifade edildi.

OKAN BURUK, 11'E MONTE EDECEK

OKAN BURUK, 11'E MONTE EDECEK
Öte yandan Rashica'nın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da yıldız isme daha fazla forma şansı vermeyi düşündüğü aktarıldı.

VEDAT MURIQI YORUMLADI

VEDAT MURIQI YORUMLADI
Bir dönem Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen, şu sıralar ise La Liga ekibi Mallorca'nın başarısı için ter döken Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı Rashica'yı değerlendirdi. İşte Muriqi'nin sözleri...
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