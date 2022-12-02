Son dakika: Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği Bertuğ Yıldırım için Galatasaray masaya oturdu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına giren Galatasaray'da camia içerisinde pozitif bir hava oluşurken, yönetim de transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Yaz döneminde adeta transfer şov yapan sarı - kırmızılılar, ocak ayında da birçok yıldızı kadroya katmak için harekete geçti.