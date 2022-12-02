Son dakika: Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği Bertuğ Yıldırım için Galatasaray masaya oturdu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına giren Galatasaray'da camia içerisinde pozitif bir hava oluşurken, yönetim de transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Yaz döneminde adeta transfer şov yapan sarı - kırmızılılar, ocak ayında da birçok yıldızı kadroya katmak için harekete geçti.
Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı ve genç çalıştırıcının göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Hatayspor'da genç golcü Bertuğ Yıldırım dikkat çekmişti.
Volkan Demirel'in Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü isim Erling Haaland'a benzettiği ve "Yerli Haaland" dediği Yıldırım için Galatasaray'ın masaya oturduğu öğrenildi.
Bu sezon görev aldığı 8 maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergileyen Bertuğ Özgür Yıldırım için Erden Timur'un bir süredir görüşme halinde olduğu belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da hem yerli hem de santrfor rotasyonunda elini rahatlatacağı için oyuncunun transferine sıcak baktığı aktarıldı.
Öte yandan 20 yaşındaki futbolcunun da Hatayspor'un izin vermesi halinde Galatasaray'da oynamayı çok istediği kaydedildi.