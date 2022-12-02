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  4. Son dakika: Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği Bertuğ Yıldırım için Galatasaray masaya oturdu!

Son dakika: Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği Bertuğ Yıldırım için Galatasaray masaya oturdu!

02.12.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alarak Dünya Kupası arasına giren Galatasaray, yazın geçirdiği hızlı transfer dönemini ocak ayında da gerçekleştirecek. Çalışmalar için kolları sıvayan sarı - kırmızılı yönetimin gündemine teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ Özgür Yıldırım geldi. Başkan Vekili Erden Timur'un bir süredir oyuncu için görüşme halinde olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına giren Galatasaray'da camia içerisinde pozitif bir hava oluşurken, yönetim de transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Yaz döneminde adeta transfer şov yapan sarı - kırmızılılar, ocak ayında da birçok yıldızı kadroya katmak için harekete geçti.

GALATASARAY'DAN 'YERLİ HAALAND' ATAĞI

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı ve genç çalıştırıcının göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Hatayspor'da genç golcü Bertuğ Yıldırım dikkat çekmişti.

'YERLİ HAALAND'

'YERLİ HAALAND'

Volkan Demirel'in Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü isim Erling Haaland'a benzettiği ve "Yerli Haaland" dediği Yıldırım için Galatasaray'ın masaya oturduğu öğrenildi.

ERDEN TİMUR GÖRÜŞÜYOR

ERDEN TİMUR GÖRÜŞÜYOR

Bu sezon görev aldığı 8 maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergileyen Bertuğ Özgür Yıldırım için Erden Timur'un bir süredir görüşme halinde olduğu belirtildi.

OKAN BURUK DA SICAK

OKAN BURUK DA SICAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da hem yerli hem de santrfor rotasyonunda elini rahatlatacağı için oyuncunun transferine sıcak baktığı aktarıldı.

O DA GALATASARAY'I İSTİYOR

O DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Öte yandan 20 yaşındaki futbolcunun da Hatayspor'un izin vermesi halinde Galatasaray'da oynamayı çok istediği kaydedildi.

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