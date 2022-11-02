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Son dakika: 'Wesley Sneijder'i hatırlasınlar, eleriz!' Yarışa Galatasaray da ortak oldu! Aslan, Juventus ile Guglielmo Vicario için karşı karşıya...

02.11.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren ve kadrosuna kattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, devre arasına gözünü dikmiş durumda... Sarı - kırmızılılarda Fernando Muslera'nın bu sezonki performansı beğeni toplasa da oyuncunun ilerleyen yaşını göz önünde bulunduran yönetim, transfer için harekete geçti. Galatasaray, Juventus'un da çok istediği kaleci Guglielmo Vicario için devreye girdi.

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dünyada ses getiren Galatasaray, devre arası için de çalışmalarını sürdürüyor. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimlere imza attıran sarı - kırmızılılar, bu kez dev bir kulüple transfer için karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ JUVENTUS

JUVENTUS'UN HEDEFİ O

JUVENTUS'UN HEDEFİ O
İtalyan basınının haberine göre; Wojciech Szczesny'nin yerine bir kaleci arayan Juventus, Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario'yu transfer hedefi olarak belirledi.

ROMA VE GALATASARAY DA TALİP

ROMA VE GALATASARAY DA TALİP
Haberde İtalyan devinin hem Serie A'dan hem de Avrupa'dan rakiplerinin bulunduğu belirtilirken, Roma ve Galatasaray'ın da 26 yaşındaki file bekçisiyle ilgilendiği ifade edildi.

8,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

8,5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Sezon başında Cagliari'den 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'ye transfer edilen Guglielmo Vicario, bu sezon 11 maçta görev aldı ve kalesinde 13 gol gördü.

KARİYERİ

KARİYERİ
26 yaşındaki kaleci; kariyerinde Udinese, Fontanafredda, Venezia ve Perugia takımlarında forma giydi.

"TRANSFERDE DE ELERİZ"

"TRANSFERDE DE ELERİZ"
Transfer gelişmesini duyan sarı - kırmızılı taraftarlar, 11 Aralık 2013'te Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Wesley Sneijder'in attığı golü paylaşarak "Transferde de eleriz" şeklinde yorumlarda bulundular.
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