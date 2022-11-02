Son dakika: 'Wesley Sneijder'i hatırlasınlar, eleriz!' Yarışa Galatasaray da ortak oldu! Aslan, Juventus ile Guglielmo Vicario için karşı karşıya...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dünyada ses getiren Galatasaray, devre arası için de çalışmalarını sürdürüyor. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimlere imza attıran sarı - kırmızılılar, bu kez dev bir kulüple transfer için karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ JUVENTUS

JUVENTUS'UN HEDEFİ O İtalyan basınının haberine göre; Wojciech Szczesny'nin yerine bir kaleci arayan Juventus, Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario'yu transfer hedefi olarak belirledi.

ROMA VE GALATASARAY DA TALİP Haberde İtalyan devinin hem Serie A'dan hem de Avrupa'dan rakiplerinin bulunduğu belirtilirken, Roma ve Galatasaray'ın da 26 yaşındaki file bekçisiyle ilgilendiği ifade edildi.

8,5 MİLYON EURO ÖDENDİ Sezon başında Cagliari'den 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'ye transfer edilen Guglielmo Vicario, bu sezon 11 maçta görev aldı ve kalesinde 13 gol gördü.

KARİYERİ 26 yaşındaki kaleci; kariyerinde Udinese, Fontanafredda, Venezia ve Perugia takımlarında forma giydi.