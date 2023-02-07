SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan umutlandıran haberi takım arkadaşı duyurdu! "Bir ses geldi, ayağı görünüyor"

"KADERİYLE BAŞ BAŞA..."

Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural da Ahmet Eyüp'ün son durumu hakkında konuşmuş, "Biz İstanbuldaydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle, Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık. Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." ifadelerini kullanmıştı.