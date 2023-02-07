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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan umutlandıran haberi takım arkadaşı duyurdu! "Bir ses geldi, ayağı görünüyor"

07.02.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya olurken, Malatyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan için gergin bekleyiş sürüyor. 29 yaşındaki file bekçisinin halen enkaz altında olduğu bilinirken, takım arkadaşı umutlandıran haberi duyurdu. İşte detaylar...

Ahmet Eyüp Türkaslan

Ahmet Eyüp Türkaslan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralı sarılmaya çalışılırken, depremde en çok zarar gören bölgelerden biri de Malatya olmuştu.

Depremin ardından Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenilirken, Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Bozkoya konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Ahmet Eyüp'ün olduğu binada yaklaşık 60 kişi var diyorlar, biz sadece 7 kişiye ulaşabildik. Yani, bilmiyorum... Çok zor. Bazı şeyler yetersiz kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

"KADERİYLE BAŞ BAŞA..."

"KADERİYLE BAŞ BAŞA..."

Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural da Ahmet Eyüp'ün son durumu hakkında konuşmuş, "Biz İstanbuldaydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle, Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık. Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

"HAYATTA MI?"

"HAYATTA MI?"

28 yaşındaki file bekçisinin hayatta olup olmadığı sorusu üzerine Vural, "Öldü denemez, eşi tarif etti yerini tespit tamam ama oraya ulaşmak lazım." şeklinde konuşmuştu.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin." denildi.

EŞİNİN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

EŞİNİN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkazdan sağ çıkarılan eşi Kübra Türkaslan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım isterken, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında. Kepçe yok, vinç yok, kimse kaldırmıyor. Kimse enkazın altından çıkartamıyor, ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası" sözleriyle herkesi derinden üzmüştü.

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