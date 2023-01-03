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Son dakika: Yok artık Bafetimbi Gomis! 1. Lig'in flaş takımında kral olmaya gidiyor...

03.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kadroya katılan Bafetimbi Gomis, 2022/23 sezonunda attığı gollerle sarı - kırmızılıları zirveye taşıyan isim olmuştu. Taraftarların sevgilisi haline gelen Fransız futbolcu için büyük bir sürpriz ortaya çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Bafetimbi Gomis'i transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek yeniden zirveye oturan Galatasaray'da bu sezon birçok maçta attığı gollerle 3 puanı getiren isim olan Bafetimbi Gomis'in geleceği merak ediliyordu. Başkan Dursun Özbek'in "Sezon sonunda değerlendirme yaparız" dediği Fransız golcü için sıcak bir gelişme yaşandı.

BAFETIMBI GOMIS'E SÜRPRİZ TALİP

Sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda verilen görevi başarıyla yerine getiren 37 yaşındaki yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

EYÜPSPOR'DAN FLAŞ HAMLE

EYÜPSPOR'DAN FLAŞ HAMLE

Fanatik'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Eyüpspor, Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

GÖZÜNÜ KARARTTI

GÖZÜNÜ KARARTTI

Spor Toto 1. Lig'in zirvesinde yer alan ve şampiyonluk için gözünü karartan İstanbul ekibinin Gomis'i de transfer ederek ligin üzerinde bir takım kurmayı amaçladığı belirtildi.

DIA SABA VE GOMIS

DIA SABA VE GOMIS

Sivasspor'dan ayrılacağı kesinleşen Dia Saba ile anlaşmaya varan Eyüpspor'un Bafetimbi Gomis için de çok istekli olduğu ifade edildi.

İKNA ÇABALARI

İKNA ÇABALARI

Eyüpspor'un Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gomis'i ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

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