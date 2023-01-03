Son dakika: Yok artık Bafetimbi Gomis! 1. Lig'in flaş takımında kral olmaya gidiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek yeniden zirveye oturan Galatasaray'da bu sezon birçok maçta attığı gollerle 3 puanı getiren isim olan Bafetimbi Gomis'in geleceği merak ediliyordu. Başkan Dursun Özbek'in "Sezon sonunda değerlendirme yaparız" dediği Fransız golcü için sıcak bir gelişme yaşandı.