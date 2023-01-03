Son dakika: Yok artık Bafetimbi Gomis! 1. Lig'in flaş takımında kral olmaya gidiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek yeniden zirveye oturan Galatasaray'da bu sezon birçok maçta attığı gollerle 3 puanı getiren isim olan Bafetimbi Gomis'in geleceği merak ediliyordu. Başkan Dursun Özbek'in "Sezon sonunda değerlendirme yaparız" dediği Fransız golcü için sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda verilen görevi başarıyla yerine getiren 37 yaşındaki yıldıza sürpriz bir talip çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Eyüpspor, Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Spor Toto 1. Lig'in zirvesinde yer alan ve şampiyonluk için gözünü karartan İstanbul ekibinin Gomis'i de transfer ederek ligin üzerinde bir takım kurmayı amaçladığı belirtildi.
Sivasspor'dan ayrılacağı kesinleşen Dia Saba ile anlaşmaya varan Eyüpspor'un Bafetimbi Gomis için de çok istekli olduğu ifade edildi.
Eyüpspor'un Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gomis'i ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.