SON DAKİKA: Yok böyle gol! Muhammed asist yaptı herkes şaştı kaldı...

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir UEFA Konferans liginde 5. hafta mücadelesinde boy gösterdi. Grupta oynadığı ilk dört maç sonucunda 10 puanla 1. sırada yer alan temsilcimiz, İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Belözoğlu'nun öğrencileri mücadelenin 15. dakikasında Hırvat golcü Aleksic ile 1-0 öne geçti.
Mükemmel golün asisti ise kaleci Muhammed Şengezer'den geldi. Şengezer'in kalesinden kullandığı uzun mesafeli aut vuruşunda topla buluşan Aleksic topu Fiorentina ağlarına göndermeyi başardı ve takımı 1-0 öne geçirdi.