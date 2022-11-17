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  4. Son dakika: 'Yüzde 100 emekli olacağım!' Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Hayranlarını şaşırtan açıklama...

Son dakika: 'Yüzde 100 emekli olacağım!' Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Hayranlarını şaşırtan açıklama...

17.11.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo, son 1 aydır yaşadıkları ve açıklamalarıyla dünya gündeminden düşmüyor! İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo; Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanırken, bir yandan da sarf ettiği sözlerle etki bırakmaya devam ediyor. Yıldız isim yine Manchester United hakkında konuşurken, futbolu bırakacağı tarihi de belirtti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, son dönemde yaşadıklarıyla futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan yıldız futbolcu, verdiği röportajla yine gündeme damgasını vurdu. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kulübünde yaşadıkları ve Dünya Kupası hakkında konuşan Ronaldo'nun sözleri sosyal medyada geniş yer buldu. İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları...

RONALDO'DAN ŞOKE EDEN SÖZLER

"DÜNYA KUPASI'NI KAZANIRSAM..."

"DÜNYA KUPASI'NI KAZANIRSAM..."

"2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak bence en iyisi. Ancak Portekiz ile Dünya Kupası'nı kazanırsam %100 emekli olacağım."

"TEN HAG YALAN SÖYLÜYOR"

"TEN HAG YALAN SÖYLÜYOR"

"Erik ten Hag'ın bana saygısı yoktu. Basında sürekli beni sevdiğini söylüyor. Ama bu sadece basın için öyle, bundan %100 eminim."

"SENİ NASIL CEZALANDIRABİLİRLER?"

"SENİ NASIL CEZALANDIRABİLİRLER?"

"Ceza aldıktan sonra eve geldim ve oğlum Cristiano, 'Baba maça gitmiyor musun?' dedi. Olayı öğrenince de 'Eğer dünyanın en iyi oyuncusu sensen, seni nasıl cezalandırabilirler?" dedi."

"HER ZAMAN BEN SUÇLANIYORUM"

"HER ZAMAN BEN SUÇLANIYORUM"

"İyi de yapsam kötü de yapsam, her şey için her zaman ben suçlanıyorum."

"BENİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI"

"BENİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI"

"Tottenham'a karşı stadyumu terk ettiğim için pişmanım ancak teknik direktör tarafından kışkırtıldığımı hissettim. Bir antrenörün beni üç dakikalığına sahaya sürmesi, benim için kabul edilebilir bir şey değil. Üzgünüm, ben böyle bir oyuncu değilim."

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