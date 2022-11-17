Son dakika: 'Yüzde 100 emekli olacağım!' Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Hayranlarını şaşırtan açıklama...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, son dönemde yaşadıklarıyla futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan yıldız futbolcu, verdiği röportajla yine gündeme damgasını vurdu. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kulübünde yaşadıkları ve Dünya Kupası hakkında konuşan Ronaldo'nun sözleri sosyal medyada geniş yer buldu. İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları...
"2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak bence en iyisi. Ancak Portekiz ile Dünya Kupası'nı kazanırsam %100 emekli olacağım."
"Erik ten Hag'ın bana saygısı yoktu. Basında sürekli beni sevdiğini söylüyor. Ama bu sadece basın için öyle, bundan %100 eminim."
"Ceza aldıktan sonra eve geldim ve oğlum Cristiano, 'Baba maça gitmiyor musun?' dedi. Olayı öğrenince de 'Eğer dünyanın en iyi oyuncusu sensen, seni nasıl cezalandırabilirler?" dedi."
"İyi de yapsam kötü de yapsam, her şey için her zaman ben suçlanıyorum."
"Tottenham'a karşı stadyumu terk ettiğim için pişmanım ancak teknik direktör tarafından kışkırtıldığımı hissettim. Bir antrenörün beni üç dakikalığına sahaya sürmesi, benim için kabul edilebilir bir şey değil. Üzgünüm, ben böyle bir oyuncu değilim."