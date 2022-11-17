Son dakika: 'Yüzde 100 emekli olacağım!' Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Hayranlarını şaşırtan açıklama...

"BENİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI"

"Tottenham'a karşı stadyumu terk ettiğim için pişmanım ancak teknik direktör tarafından kışkırtıldığımı hissettim. Bir antrenörün beni üç dakikalığına sahaya sürmesi, benim için kabul edilebilir bir şey değil. Üzgünüm, ben böyle bir oyuncu değilim."