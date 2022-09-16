Son dakikada ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı, kaleye savunmacı geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında lider Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 ev sahibi ekip Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlanırken, Sarı-Kırmızılılar puanını 16'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

SON DAKİKALARDA ORTALIK KARIŞTI!

Karşılaşmada son bölüme girilirken, Torreira rakip ceza sahasının hemen önünde yerde kalırken, Galatasaray'ın yeni golcüsü Icardi ile Konyaspor kalecisi Sehic arasında bir gerginlik yaşandı ve iki takım oyuncuları arasında tansiyon bir anda yükseldi. Galatasaray kalecisi Muslera da kalesinden gelerek yaşanan gerginliğe dahil olurken, mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen olayların yatışmasının ardından kartlarını gösterdi.

SEHIC KIRMIZI GÖRDÜ!

Bitigen Galatasaray'dan Icardi ve Muslera'ya sarı kart gösterirken, Sehic'i de sarı kartla cezalandırdı. Olayların 2 dakika öncesinde 87. dakikada da sarı kart gören Sehic ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek Hakem Abdülkadir Bitigen'i alkışlayarak sahayı terk etti.

ADİL DEMİRBAĞ KALEYE GEÇTİ

Konyaspor kalecisi Sehic'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından 4 kez değişiklik yapan Konyaspor bu değişiklikleri 3 seferde yapması nedeniyle son değişiklik hakkını kullanamadı ve oyuna bir kaleci dahil edemedi. Bu nedenle konuk ekipte Sehic'in yerine kaleye savunma oyuncusu Adil Demirbağ geçti ve Icardi'nin bir şutunda kalesini gole kapatmayı başardı.