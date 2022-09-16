SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakikada ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı, kaleye savunmacı geçti

Son dakikada ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı, kaleye savunmacı geçti

16.09.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, mücadeleye son dakikalarda yaşananlar damga vurdu. Konyaspor kalecisi Sehic, Icardi ile yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalırken, değişiklik hakkı olmayan Konyaspor'da kaleye Adil Demirbağ geçti. İşte o anlar...

Ibrahim Sehic

Ibrahim Sehic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında lider Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 ev sahibi ekip Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlanırken, Sarı-Kırmızılılar puanını 16'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

SON DAKİKALARDA ORTALIK KARIŞTI!

lmşlm

Karşılaşmada son bölüme girilirken, Torreira rakip ceza sahasının hemen önünde yerde kalırken, Galatasaray'ın yeni golcüsü Icardi ile Konyaspor kalecisi Sehic arasında bir gerginlik yaşandı ve iki takım oyuncuları arasında tansiyon bir anda yükseldi. Galatasaray kalecisi Muslera da kalesinden gelerek yaşanan gerginliğe dahil olurken, mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen olayların yatışmasının ardından kartlarını gösterdi.

SEHIC KIRMIZI GÖRDÜ!

pok

Bitigen Galatasaray'dan Icardi ve Muslera'ya sarı kart gösterirken, Sehic'i de sarı kartla cezalandırdı. Olayların 2 dakika öncesinde 87. dakikada da sarı kart gören Sehic ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek Hakem Abdülkadir Bitigen'i alkışlayarak sahayı terk etti.

ADİL DEMİRBAĞ KALEYE GEÇTİ

popı

Konyaspor kalecisi Sehic'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından 4 kez değişiklik yapan Konyaspor bu değişiklikleri 3 seferde yapması nedeniyle son değişiklik hakkını kullanamadı ve oyuna bir kaleci dahil edemedi. Bu nedenle konuk ekipte Sehic'in yerine kaleye savunma oyuncusu Adil Demirbağ geçti ve Icardi'nin bir şutunda kalesini gole kapatmayı başardı.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇINDAN KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın

Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

''Jorge Jesus'u bugün kovarım'' demişti... Rennes maçı sonrası tekrar gündeme geldi

''Jorge Jesus'u bugün kovarım'' demişti... Rennes maçı sonrası tekrar gündeme geldi

Topu bilerek kalçasına attı! Paylaşım rekoru kırıyor

Topu bilerek kalçasına attı! Paylaşım rekoru kırıyor

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Maçlarda oynamıyordu...

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Maçlarda oynamıyordu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.