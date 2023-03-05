SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son gün bombası! Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer... Taraftar deliye dönecek!

Son gün bombası! Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer... Taraftar deliye dönecek!

05.03.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5 Mart tarihine kadar uzatılan ara transfer döneminin son gününe girilirken, Galatasaray'dan taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar daha önce de gündemine aldığı Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Renato Sanches transferini bitirmek için yoğun çaba harcarken, Fransız ekibine yapılacak teklif de belli oldu. İşte detaylar...

Renato Sanches

Renato Sanches

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de topladığı 54 puanla lider durumda bulunan ve bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaptığı transfer hamleleriyle de adından söz ettirmeyi başarırken, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası normal şartlarda 12 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında belirlenen ara transfer dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu karar sonrası transfer döneminin son gününe girilirken şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, transferde bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor.

SON GÜN BOMBASI

SON GÜN BOMBASI

Galatasaray, daha önce de gündemine gelen ancak görüşmelerden sonuç alamadığı Paris Saint-Germain'in yıldızı Renato Sanchez transferini bitirerek taraftarlarına bir son gün hediyesi vermek istiyor.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

Fanatik'in haberine göre; Hali hazırda Sergio Oliveira dışında 8 numarası olmayan Okan Buruk, Sanches'in iki yönlü oyun stiliyle takımdaki derinliği artıracağı inancına sahip. PSG ile yapılan bir önceki görüşmesi olumsuz sonuçlanan Galatasaray Yönetimi ise Portekizli yıldızı bu kez de satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya çalışacak.

FIRSATA ÇEVİRECEK

FIRSATA ÇEVİRECEK

PSG'nin sezon başında Lille'den 15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği, ancak Fransa'da umduğunu bulamayan Sanches de Portekiz Milli Takımı'ndaki formasını yeniden kazanmak için düzenli şekilde oynamak istiyor. Sarı kırmızılılar da bunu fırsata çevirip, genç orta sahayı kiralamayı hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray icardi psg renato sanches Süper Lig transfer dönemi de sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

Getafe forması giyen Enes Ünal, İspanya'yı birbirine kattı! 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

Getafe forması giyen Enes Ünal, İspanya'yı birbirine kattı! 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

Galatasaray rakibini gole boğdu!

Galatasaray rakibini gole boğdu!

Arda Güler'in pozisyonu damga vurdu!

Arda Güler'in pozisyonu damga vurdu!

Takımdan apar topar gönderilmişti! İspanya'da Türk futbolunu böyle anlattı

Takımdan apar topar gönderilmişti! İspanya'da Türk futbolunu böyle anlattı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.