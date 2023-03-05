Son gün bombası! Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer... Taraftar deliye dönecek!

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Fanatik'in haberine göre; Hali hazırda Sergio Oliveira dışında 8 numarası olmayan Okan Buruk, Sanches'in iki yönlü oyun stiliyle takımdaki derinliği artıracağı inancına sahip. PSG ile yapılan bir önceki görüşmesi olumsuz sonuçlanan Galatasaray Yönetimi ise Portekizli yıldızı bu kez de satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya çalışacak.