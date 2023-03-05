Son gün bombası! Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer... Taraftar deliye dönecek!

Süper Lig'de topladığı 54 puanla lider durumda bulunan ve bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaptığı transfer hamleleriyle de adından söz ettirmeyi başarırken, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası normal şartlarda 12 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında belirlenen ara transfer dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
Bu karar sonrası transfer döneminin son gününe girilirken şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, transferde bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, daha önce de gündemine gelen ancak görüşmelerden sonuç alamadığı Paris Saint-Germain'in yıldızı Renato Sanchez transferini bitirerek taraftarlarına bir son gün hediyesi vermek istiyor.
Fanatik'in haberine göre; Hali hazırda Sergio Oliveira dışında 8 numarası olmayan Okan Buruk, Sanches'in iki yönlü oyun stiliyle takımdaki derinliği artıracağı inancına sahip. PSG ile yapılan bir önceki görüşmesi olumsuz sonuçlanan Galatasaray Yönetimi ise Portekizli yıldızı bu kez de satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya çalışacak.
PSG'nin sezon başında Lille'den 15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği, ancak Fransa'da umduğunu bulamayan Sanches de Portekiz Milli Takımı'ndaki formasını yeniden kazanmak için düzenli şekilde oynamak istiyor. Sarı kırmızılılar da bunu fırsata çevirip, genç orta sahayı kiralamayı hedefliyor.