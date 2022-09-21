SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son hali şaşırttı! Halil Dervişoğlu yeni takımıyla şok yaşıyor

Son hali şaşırttı! Halil Dervişoğlu yeni takımıyla şok yaşıyor

21.09.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Halil Dervişoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı. Burnley'e kiralanan milli oyuncu bu sezon 4 maçta yalnızca 2 dakika süre alabildi. Halil Dervişoğlu'nun bu performansı yeni kulübü tarafından da beğenilmedi. Yıldız oyuncunun formundaki düşüşe anlam verilemiyor...

Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'a transfer olup kariyerinde büyük bir sıçrama yapan ve sonrasında İngiltere'de kalan Halil Dervişoğlu sezon başında Burnley'e kiralanmıştı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncunun Burnley kariyeri istediği gibi gitmiyor...

SADECE 7 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

halil-dervisoglu-burnley-1907612

Sezon başından beri yalnızca 4 maçta oynayan ve oynadığı maçlarda sadece 7 dakika sahada kalabilen Halil Dervişoğlu herkesi şaşırttı. Özellikle Türk Milli Takım yetkililerini hayrete düşüren Halil'in fiziğindeki gerilemede dikkatlerden kaçmadı.

HALİL DERVİŞOĞLU FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Halil Dervişoğlu burnley galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

Galatasaray taraftarı bu imzayı bekliyordu!

Galatasaray taraftarı bu imzayı bekliyordu!

Milli arada isyan etti! 'Neden oynamıyorum?'

Milli arada isyan etti! 'Neden oynamıyorum?'

Kadro dışı, alkol ve kumar! Max Kruse yine olay oldu...

Kadro dışı, alkol ve kumar! Max Kruse yine olay oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.