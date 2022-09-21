Son hali şaşırttı! Halil Dervişoğlu yeni takımıyla şok yaşıyor

Galatasaray'a transfer olup kariyerinde büyük bir sıçrama yapan ve sonrasında İngiltere'de kalan Halil Dervişoğlu sezon başında Burnley'e kiralanmıştı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncunun Burnley kariyeri istediği gibi gitmiyor...
Sezon başından beri yalnızca 4 maçta oynayan ve oynadığı maçlarda sadece 7 dakika sahada kalabilen Halil Dervişoğlu herkesi şaşırttı. Özellikle Türk Milli Takım yetkililerini hayrete düşüren Halil'in fiziğindeki gerilemede dikkatlerden kaçmadı.
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