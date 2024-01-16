Son paylaşımında göğsünün yarısını açmıştı! Hadise şimdi de yatakta üstsüz poz verdi... Paylaşım sosyal medyayı salladı

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise Açıkgöz uzun yıllardır görüşmediği kız kardeşi Derya Açıkgöz ile geçtiğimiz günlerde paylaşım yapmıştı.
Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanmasından sonra pozlarıyla ve danslarıyla adından söz ettiren Hadise yılı yarım göğüs açarak uğurlamıştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaşmıştı. Hadise, geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'ni eleştirmişti.
Hadise "Kızmasınlar ama ben herkes gibi Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum yeni sezonda süre beni rahatsız etmiyordu ama bu yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bende böyle bir şeyler bana bir tık fazla gelince, inandırıcılığı bir tık azalınca ben bir soğuyorum projeden. Ha tekrardan dönebilirim ama soğuyorum, yapacak hiçbir şey yok" demişti.
Şarkıcı Hadise süper minili tarzıyla koltukta poz vermişti. Koltuğa sere serpe uzanan Hadise'nin pozları sosyal medyayı sallamıştı.
Ünlü şarkıcı son paylaşımıyla da gündem oldu. Hadise yeni klibinin kamera arkası görüntülerini yayınladı. Ünlü şarkıcının yatakta verdiği poz gündem gündem oldu. Şarkıcı paylaşımına "Çok yakında" notunu düştü.