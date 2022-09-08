Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo! Taraftar ayaklandı

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Finalin İstanbul'da yapılacağı bu yıl, Ronaldo sahada olamayacak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor olması nedeniyle yıldız oyuncu 19 yıl sonra bu sahnede yer alamayacak. Bu gelişmenin ardından Ronaldo herkesi ters köşe yaparak Şampiyonlar Ligi'nde tekrar sahne alacak. Manchester United taraftarı ise Ronaldo'nun aldığı bu karar sonrası ayaklandı. Yıldız oyuncunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına razı olmayan taraftarlar, yönetime eleştirilerde bulundu.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

Manchester United'da mutsuz olan Ronaldo, aylardır takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajeri Jorge Mendes ile kendisine kulüp arayan Portekizli yıldız, Manchester United'da kalmak zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi kalibresinde hiçbir takımın Ronaldo'yu istememesi nedeniyle yıldız oyuncu Manchester United'da kalmak zorunda kaldı. Sözleşmesinin son yılında olan Ronaldo'nun önümüzdeki yıl hangi takıma transfer olacağı şimdiden merak konusu oldu.

DEVRE ARASINDA GİDECEK

Ronaldo'nun devre arasında Şampiyonlar Ligi'nde devam eden takımlardan birine transfer olacağı konuşuluyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde; Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in şimdiden çalışmalara başladığı yazıldı.