Son Yaz yeni sezondan heyecan dolu ilk görüntüler geldi

Yeni sezonda, hikayesini İstanbul’a taşıyan “Son Yaz”dan ilk fotoğraflar başrol oyuncuları Alperen Duymaz ve Ali Atay’dan geldi.
SON YAZ 2. SEZONDAN İLK KARELER GELDİ
Canan’ın trajik ölümünün ardından Kara ailesinin ve Akgün’ün neler yaşadığı büyük bir merakla beklenirken ilk çekim günlerinden paylaşılan kareler heyecan yarattı ve 2. sezona dair beklentiyi artırdı.
Canan’ın ölümü her şeyi değiştirmiştir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur.
Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiş, Akgün ise kaçak durumundadır.
Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu’dan oluşan kadrosuna; heyecan ile beklenen ikinci sezonunda; Yılmaz Bayraktar, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer ve Birce Akalay gibi birbirinden değerli oyuncuları ekleyerek daha da güçlenen “Son Yaz”, yüksek tempolu yeni sezonu ile Eylül’de FOX’ta.
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