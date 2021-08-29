Son Yaz yeni sezondan heyecan dolu ilk görüntüler geldi

Yeni sezonda, hikayesini İstanbul’a taşıyan “Son Yaz”dan ilk fotoğraflar başrol oyuncuları Alperen Duymaz ve Ali Atay’dan geldi.

SON YAZ 2. SEZONDAN İLK KARELER GELDİ

Canan’ın trajik ölümünün ardından Kara ailesinin ve Akgün’ün neler yaşadığı büyük bir merakla beklenirken ilk çekim günlerinden paylaşılan kareler heyecan yarattı ve 2. sezona dair beklentiyi artırdı.

Canan’ın ölümü her şeyi değiştirmiştir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur.

Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiş, Akgün ise kaçak durumundadır.