Songül Karlı eli göğsünde poz verdi! "Ekranda böyle güzel değilsiniz"

Songül Karlı şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasını sunuyor. Yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, son olarak eli göğsünde bir pozunu paylaştı.
Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye yorum yağdı. Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" yazdı.
Bazı takipçiler ise türkücüye "Kendine doğallığına yazık ettin" yorumlarında bulundu.
Songül Karlı daha önce göğüs itirafıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.