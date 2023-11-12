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  4. Songül Karlı eli göğsünde poz verdi! "Ekranda böyle güzel değilsiniz"

Songül Karlı eli göğsünde poz verdi! "Ekranda böyle güzel değilsiniz"

12.11.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı uzun zaman sonra ekranlara döndü. Yaptırdığı estetiklerle ve filtreli pozlarıyla dikkat çeken Karlı'nın eli göğsünde pozuna yorum yağdı.

Songül Karlı şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasını sunuyor. Yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, son olarak eli göğsünde bir pozunu paylaştı.


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POZLARINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye yorum yağdı. Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" yazdı.

Bazı takipçiler ise türkücüye "Kendine doğallığına yazık ettin" yorumlarında bulundu.

"KENDİ GÖĞÜSLERİM İYİYDİ"

"KENDİ GÖĞÜSLERİM İYİYDİ"

Songül Karlı daha önce göğüs itirafıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı sosyal medya
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