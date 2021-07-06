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Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanımakta zorlandı

06.07.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en aktif ünlü isimlerinden olan Songül Karlı, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Songül Karlı, her ne kadar estetik operasyonu geçirmediğini dile getirse de yıllar önceki fotoğrafları ünlü şarkıcıyı yalanlar nitelikte.

Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Karlı, 2004 yılında piyasaya sunduğu Kaç Bahar adlı albümünde yer alan 'Babamın Kızıyam' şarkısının klibini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının klibini ilk kez görenler ise Karlı'yı tanımakta zorlandı. 'Hiç estetiğim yok' diyen Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise bir kez daha gündeme geldi.

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"ESTETİK YAPTIRMADIM"

Bir röportajında "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım" açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet
Linet

Hazal Senel

Hazal Senel
Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba
Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli
Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Instagram
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