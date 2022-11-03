Sonunda oldu! 'Conte, Cengiz Ünder'i Galatasaray'a getirdi' Taraftar çılgına döndü

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 isimle adından söz ettiren Galatasaray, Okan Buruk ile şampiyonluk hasretine son vermek isterken geride kalan 12 haftalık bölümde pek de istenildiği gibi bir grafik çizebilmiş değil. Hal böyle olunca ara transfer dönemi için çalışmalara erken başlayan Sarı-Kırmızılılar, birçok ismi gündemine alırken işi sıkı tutmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminde listesine aldığı ancak gerçekleşmeyen bazı isimler için ara transfer döneminde tekrar harekete geçmeye hazırlanırken, bu oyunculardan biri de milli futbolcu Cengiz Ünder olmuştu.