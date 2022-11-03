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Sonunda oldu! 'Conte, Cengiz Ünder'i Galatasaray'a getirdi' Taraftar çılgına döndü

03.11.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yaz transfer döneminde birçok yeni isimle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ilk 12 haftada beklentilerin gerisinde bir performans sergilerken, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde bulunan isimlerden olan Cengiz Ünder için ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar milli futbolcuyu kadrosuna katmaya hiç olmadığı kadar yakın. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 isimle adından söz ettiren Galatasaray, Okan Buruk ile şampiyonluk hasretine son vermek isterken geride kalan 12 haftalık bölümde pek de istenildiği gibi bir grafik çizebilmiş değil. Hal böyle olunca ara transfer dönemi için çalışmalara erken başlayan Sarı-Kırmızılılar, birçok ismi gündemine alırken işi sıkı tutmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminde listesine aldığı ancak gerçekleşmeyen bazı isimler için ara transfer döneminde tekrar harekete geçmeye hazırlanırken, bu oyunculardan biri de milli futbolcu Cengiz Ünder olmuştu.

<p>Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı nedeniyle, Türk olmayan isimler arasında seçim yapmakta zorlanan yönetim yerli isimlere öncelik verirken bu isimlerden biri de Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder. Sarı-Kırmızılılar kadrodaki yerli isimleri arttırmak isterken, şu ana kadar gösterdikleri performansla beklentileri karşılayamayan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün yerini yıldız isimle doldurmak istiyor.</p>
<p>Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Yunus Akgün ise 9'una ilk 11'de başladığı 10 lig maçına 1 asistle skora katkı sağlayabildi.</p>

SON DURUMU NETLEŞTİ!

SON DURUMU NETLEŞTİ!
<p> Yaz aylarında Igor Tudor ile Marsilya'da bir geçiş dönemi yaşayan milli oyuncunun durumu şu anda daha da netleşmiş durumda. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Tottenham mücadelesinde rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden Fransız ekibinde 74. dakikada oyuna dahil olabilen Cengiz Ünder'in ayrılığı için Marsilya cephesinden de onay çıktı.</p>

GÖZDEN DÜŞTÜ

GÖZDEN DÜŞTÜ
<p>Geçtiğimiz sezon Marsilya'da toplam 47 maça çıkan ve 13 gol, 5 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder, bu sezon Igor Tudor'un kurduğu yapıda öncelikl bir isim konumunda yer almıyor. Ligde 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 12 maça çıkan Ünder, 1 asist yapabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçtan sadece 1'ine ilk 11'de başlarken toplam 155 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı sağlayamadı.</p>

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

GÖRÜŞME DOĞRULANDI
<p>Marsilya, Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak isterken Galatasaray, bu transferi Ocak ayında bitirmek adına girişimlerde bulunuyor. Özellikle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu transferin bitirilmesini talep ettiği aktarılmakta. News365, çıkan söylentiler sonrası oyuncunun menajerlik ajansıyla iletişime geçerken buradan Türkiye'de büyük kulüplerle görüşme yapıldığına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Marsilya'ya yakın kaynaklardan ise Galatasaray ile yapılan görüşmelerin doğrulatıldığı aktarıldı.</p>
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