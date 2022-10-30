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Sosyal medya çalkalanıyor! Taraftardan Jesus'a Altay Bayındır tepkisi

30.10.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 12. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşırken, Sarı-Lacivertliler'in file bekçisi Altay Bayındır'ın kalesinde gördüğü 2. gol sonrası taraftarlar sosyal medyada 24 yaşındaki eldivene tepki gösterdi. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadelenin 67. dakikasında Altay Bayındır'ın kalesini erken terk etmesi nedeniyle skoru 3-2'ye getirirken, Sarı-Lacivertli taraftarlar Altay Bayındır'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes karşılaşmasında kalesinde 3 gol gören Altay'a tribünde bulunan taraftarların tepkisi sonrası Jesus "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor." ifadelerini kullanırken, İstanbulspor karşısındaki bu hata taraftar nezdinde bardağı taşırdı.

Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren Altay Bayındır için taraftarlar oldukça sert yorumlarda bulundu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA ALTAYA BAYINDIR TEPKİLERİ!

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Altay Bayındır son dakika Jorge Jesus fenerbahçe Süper Lig ligi ak süper li

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