Sosyal medya çalkalanıyor! Taraftardan Jesus'a Altay Bayındır tepkisi

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadelenin 67. dakikasında Altay Bayındır'ın kalesini erken terk etmesi nedeniyle skoru 3-2'ye getirirken, Sarı-Lacivertli taraftarlar Altay Bayındır'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes karşılaşmasında kalesinde 3 gol gören Altay'a tribünde bulunan taraftarların tepkisi sonrası Jesus "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor." ifadelerini kullanırken, İstanbulspor karşısındaki bu hata taraftar nezdinde bardağı taşırdı.

Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren Altay Bayındır için taraftarlar oldukça sert yorumlarda bulundu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA ALTAYA BAYINDIR TEPKİLERİ!