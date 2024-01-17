Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin asker kaçağı çıktı! 'Ben bu tırnakla bu kirpikle nasıl askere gideceğim?'

Mükremin Gezgin, TikTok'ta çektiği hamilelik videoları ve geçirdiği sayısız estetik operasyonlarıyla tanınmıştı. Sosyal medya fenomeninin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından açıklama yapan Mükremin sesi titreyerek video çekti.
Hamile olduğunu açıklayan fenomen sonrasında karnı burnunda pozlarıyla hafızalara kazınmıştı.
Adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Mükremin, fiziki görünüşünde değişikler yapmak istediği için bir dizi ameliyat geçirmişti.
Sürekli ameliyatlara girip çıkan Mükremin aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Sosyal medya fenomeni son paylaştığı videoyla olay yarattı. Fenomenin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından açıklama yapan Mükremin, sesi titreyerek video çekti. Fenomen isim şu sözlerle isyan etti;
'Ben bu tırnakla mı bu saçla mı bu kirpikle mi askere gideceğim? Devletime kurban olayım, Devletime boynum kıldan ince onlar o kadar çok seviyorum. Tüm askerlerimize boynum kıldan ince. Ama ben nasıl gideceğim bu bedenle? Asker kaçağı olarak gözüküyorum, 15 gün gün vermişler. Ben kadınım, ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Nasıl askere gideyim? Ben bu saçla bu kirpikle bu tırnakla nasıl askere gideyim? Nasıl yapacağım? Her şey aksilik.