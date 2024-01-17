MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin asker kaçağı çıktı! 'Ben bu tırnakla bu kirpikle nasıl askere gideceğim?'

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin asker kaçağı çıktı! 'Ben bu tırnakla bu kirpikle nasıl askere gideceğim?'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 22:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok'ta ünlenen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin asker kaçağı çıktı. Ağlamaklı sesiyle askere çağrıldığını duyuran Gezgin'in, çektiği video olay yarattı.

Mükremin Gezgin, TikTok'ta çektiği hamilelik videoları ve geçirdiği sayısız estetik operasyonlarıyla tanınmıştı. Sosyal medya fenomeninin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından açıklama yapan Mükremin sesi titreyerek video çekti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Hamile olduğunu açıklayan fenomen sonrasında karnı burnunda pozlarıyla hafızalara kazınmıştı.

Adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Mükremin, fiziki görünüşünde değişikler yapmak istediği için bir dizi ameliyat geçirmişti.

Sürekli ameliyatlara girip çıkan Mükremin aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya fenomeni son paylaştığı videoyla olay yarattı. Fenomenin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından açıklama yapan Mükremin, sesi titreyerek video çekti. Fenomen isim şu sözlerle isyan etti;

"BEN BU TIRNAKLA SAÇLA BU KİRPİKLE NASIL ASKERE GİDEYİM?"

"BEN BU TIRNAKLA SAÇLA BU KİRPİKLE NASIL ASKERE GİDEYİM?"

'Ben bu tırnakla mı bu saçla mı bu kirpikle mi askere gideceğim? Devletime kurban olayım, Devletime boynum kıldan ince onlar o kadar çok seviyorum. Tüm askerlerimize boynum kıldan ince. Ama ben nasıl gideceğim bu bedenle? Asker kaçağı olarak gözüküyorum, 15 gün gün vermişler. Ben kadınım, ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Nasıl askere gideyim? Ben bu saçla bu kirpikle bu tırnakla nasıl askere gideyim? Nasıl yapacağım? Her şey aksilik.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tiktok Sosyal medya fenomeni sosyal medya ağlamak
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan duyuracak! İşte 47 ilin adayları

Erdoğan duyuracak! İşte 47 ilin adayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan duyuru yazısı! Emekliye zamlı maaşta ödeme takvimi netleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan duyuru yazısı! Emekliye zamlı maaşta ödeme takvimi netleşiyor

Moody's'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni karar!

Moody's'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni karar!

'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı

'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı

Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Bonucci'yi konuşuyor...

Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Bonucci'yi konuşuyor...

Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu! Ameliyat masasından paylaştı

Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu! Ameliyat masasından paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.