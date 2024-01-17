Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin asker kaçağı çıktı! 'Ben bu tırnakla bu kirpikle nasıl askere gideceğim?'

"BEN BU TIRNAKLA SAÇLA BU KİRPİKLE NASIL ASKERE GİDEYİM?"

'Ben bu tırnakla mı bu saçla mı bu kirpikle mi askere gideceğim? Devletime kurban olayım, Devletime boynum kıldan ince onlar o kadar çok seviyorum. Tüm askerlerimize boynum kıldan ince. Ama ben nasıl gideceğim bu bedenle? Asker kaçağı olarak gözüküyorum, 15 gün gün vermişler. Ben kadınım, ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Nasıl askere gideyim? Ben bu saçla bu kirpikle bu tırnakla nasıl askere gideyim? Nasıl yapacağım? Her şey aksilik.