Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz burun estetiği oldu! Taha Duymaz'ın son hali gündemde

Instagram’da 1.2 milyon takipçisi bulunan ve mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz son haliyle gündem oldu. TikTok fenomeni Taha Duymaz o dönem yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğramış ve zor günler atlatmıştı.

Zor günleri geride bırakan Taha Duymaz, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu ve o halini de paylaştı.

Instagram'da yaptığı soru cevap etkinliğiyle bunun zor bir süreç olduğu da söyleyen Taha Duymaz'ın değişimi takipçilerini bir hayli şaşırttı.

YouTube videolarında Taha Duymaz'ın burnu sargılı olmasına rağmen inanılmaz bir değişim yaşadığı dikkat çekti.

Duymaz daha sonra iyileştiği hallerinden de paylaşımlar yaparak hokka burnunu takipçilerine gösterdi.