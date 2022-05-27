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  4. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz burun estetiği oldu! Taha Duymaz'ın son hali gündemde

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz burun estetiği oldu! Taha Duymaz'ın son hali gündemde

27.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz burun estetiği yaptırdı. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son hali sosyal medyayı salladı. Taha Duymaz Instagram'da yaptığı soru cevap etkinliğiyle bunun zor bir süreç olduğundan da bahsetti.

Instagram’da 1.2 milyon takipçisi bulunan ve mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz son haliyle gündem oldu. TikTok fenomeni Taha Duymaz o dönem yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğramış ve zor günler atlatmıştı.

Zor günleri geride bırakan Taha Duymaz, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu ve o halini de paylaştı.

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Instagram'da yaptığı soru cevap etkinliğiyle bunun zor bir süreç olduğu da söyleyen Taha Duymaz'ın değişimi takipçilerini bir hayli şaşırttı.

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YouTube videolarında Taha Duymaz'ın burnu sargılı olmasına rağmen inanılmaz bir değişim yaşadığı dikkat çekti.

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Duymaz daha sonra iyileştiği hallerinden de paylaşımlar yaparak hokka burnunu takipçilerine gösterdi.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz
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