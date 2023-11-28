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  4. Sosyal medyada müstehcen yayın yapıp gözaltına alınan 'laz kızı' ilk kez konuştu! Aylık gelirini açıklayıp kendini savundu: Benden kötüleri var

Sosyal medyada müstehcen yayın yapıp gözaltına alınan 'laz kızı' ilk kez konuştu! Aylık gelirini açıklayıp kendini savundu: Benden kötüleri var

28.11.2023 23:16 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada müstehcen görüntüler vererek para toplayan 35 yaşındaki 'laz kızı' lakaplı G.H. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. İlk kez açıklamada bulunan G.H. neden yayın yaptığını ve aylık kazancını paylaştı. 5 aylık hamile olan G.H. hem pişman olduğunu söyledi hem de 'benden daha köütüleri var' diyerek savunma yaptı.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden para karşılığında müstehcen içerikli canlı yayın yapan 35 yaşındaki kadın, ahlak polislerinin operasyonu sonucunda gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuşan 'laz kızı' lakaplı G.H. pişman olduğunu belirtti. Tepki çeken yayından 100 bin lira kazandığı iddialarını yalanlayan G.H. aylık kazancının 20-30 bin lira olduğunu söyledi.

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AHLAK POLİSİ EVİNDEN ALDI

AHLAK POLİSİ EVİNDEN ALDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden Tiktok’ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Görüntülerde G.H. (35) isimli kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildikten sonra Kartal’daki evine baskın düzenlenmişti.

SERBEST BIRAKILDI

SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan G.H. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AYLIK KAZANCI NE KADAR?

AYLIK KAZANCI NE KADAR?
Show Haber'e açıklamalarda bulunan 'laz kızı' lakaplı G.H. bir yayından 100 bin lira kazandığı iddialarını yalanlayarak aylık 20 bin ila 30 bin lira arasında para kazandığını belirtti. Hamile olduğunu ve bunu kimsenin bilmediğini belirten kadın yaptığı yayından dolayı pişman olduğunu söyledi. Ancak kendini de savunmadan duramayan kadın, "Benden daha kötüleri var, kiramı ödemeyemiyordum. Mecbur kaldım, yaptım." ifadelerini kullandı.

BİR DEDİĞİNİ BİR DEDİĞİNİ TUTMADI

BİR DEDİĞİNİ BİR DEDİĞİNİ TUTMADI
Göğüslerini bilerek açmadığını, düğmenin kendiliğinden koptuğunu savunan kadın çelişkili ifadeleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Kocasının yayınlarda yanında olmadığını belirten kadın, "Yanınızda biri vardı. O kim?" sorusuna, "Bir yerde kocamın kolu çıkmış demek ki" yanıtını verdi. Kocasının kıskanç olduğunu savunan kadın, kocasının yayınlarına tepki vermediğini belirterek kafaları karıştırdı.

YENİ YAYIN AÇACAK MI?

YENİ YAYIN AÇACAK MI?
Yeni yayınlara kapıları tam olarak kapatmayan kadın, yayın açabileceğini ama bu şekilde yayın yapmacağını savundu.
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