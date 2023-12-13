Sosyal medyanın en çok konuşulanı yine o oldu! Zehra Güneş Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki 3-0'lık galibiyete adeta damga vurdu... "Türk seti Zehra""

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Vietnam temsilcisi Sport Center 1 ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz oyunuyla rakibi karşısında büyük bir üstünlük kurarken, mücadeleyi rakibine set vermeden 3-0 kazandı ve şampiyonaya galibiyetle başladı.

ZEHRA GÜNEŞ GALİBİYETE DAMGA VURDU

Karşılaşmanın özellikle ilk setinde rakibine adeta duvar olan Zehra Güneş blok sayıları ile geçit vermedi. Toplamda aldığı 14 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Zehra maçta 6 blok kaydetti. Gabi 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zehra Güneş'in bu performansı sosyal medyada da gündem olurken, milli oyuncu için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

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