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  4. Sosyete akın etti! Sima Tarkan ve Mark Başoğlu İtalya'da evlendi

Sosyete akın etti! Sima Tarkan ve Mark Başoğlu İtalya'da evlendi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.09.2024 00:39
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Sosyetenin genç temsilcilerinden Sima Tarkan ve Mark Başoğlu dünyaevine girdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki evlerinde nikah kıyan çift görkemli düğün töreni için İtalya'yı tercih etti.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Sima Tarkan yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mark Başoğlu ile evlendi. İstanbul'da sade bir nikah töreni yapan çift ve davetliler düğün töreni için İtalya'ya uçtu.

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SOSYETEYİ VENEDİK'TE BULUŞTURAN DÜĞÜN!

Sosyetenin organizatörü Aytül Ayke Fıratoğlu'nun planladığı düğün töreni iki gün sürdü.

Sosyeteyi Venedik'te ağırlayan çift ilk gece İtalya eğlencesi ile doyasıya eğlendi.

Gecede İtalya'ya özgü yemekler yenip, danslar edildi.

İkinci gün İtalya'nın Venedik şehrinde gerçekleşen düğün törenine Türkiye'den birçok ünlü isim akın etti.

Davetliler arasında; Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Mert Divinli, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız, Rachel Araz Kirespi, Sami Kirespi, Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu, Mert Ayaydın, Fethi Kamışlı, Metehan Özyer gibi isimler yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
düğün
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