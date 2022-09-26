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Soyunma odasında büyük kavga! "Dolaba soktular"

26.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Trabzonspor'un ve milli takımın eski yıldızlarından olan ve 2016 yılında kariyerini Göztepe'de noktalayan Giray Kaçar, futbolculuk dönemine dair çok konuşulacak bir anısını paylaştı. Kaçar, Trabzonspor'da oynadığı dönemde bir karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşanan bir kavgayı anlatırken, herkes şaşkına döndü. İşte detaylar...

Trabzonspor'un eski yıldızlarından Giray Kaçar bordo mavili takımda forma giydiği dönemde karşılaşma sonrasında Trabzonspor’dan iki futbolcunun soyunma odasında Teofilo'yu darp ettiğini açıkladı.

"DOLABIN İÇİNE SOKTULAR"

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Giray Kaçar,”Maçı oynadık soyunma odasına girdik. Teofilo birkaç pozisyonda pas vermedi. Biraz sıkıntılar yaşandı ve takım içerisinde 2 tane oyuncu Teofilo’yu tuttu dolabın içine soktu. Yani resmen dolabın içine soktular. Bu kavgadan sonra oyuncunun modu çok düşmüştü.” dedi.

2010-2011 yılları arasında Trabzonspor’da forma giyen Teofilo Gutierrez’in soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginliği reyting uğruna açıklaması tepkilere neden oldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ!

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Trabzonsporlu taraftarlar, ”Soyunma odası Trabzonspor’un mahremidir. Orada yaşananlar orada kalır.” Şeklinde Giray Kaçar’a tepki gösterdi.

KLPK

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ

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Trabzonspor son dakika milli takım ak maçı
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