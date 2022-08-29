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Sözleşmesi feshediliyor! Fenerbahçe'de yeni transfere veda

29.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmadan 7 puan çıkarmayı başarırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalarak taraftarlarını sevindirmişti. Sarı-Lacivertli ekipte transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ederken, flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Gustavo Henrique

Gustavo Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonda Jorge Jesus ile iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe, hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de yoluna başarılı şekilde devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor.

Sarı-Lacivertli ekip şu ana kadar kadrosuna Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat isimlerini katarken kadrodaki yabancı sayısı da azaltılmaya çalışılıyor. Yaşanan son ayrılıkların ardından kadroda 18 yabancı kalırken. Bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

İSİMLER NETLEŞMEYE BAŞLADI!

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Novak, Pelkas ve Berisha'nın öncelikle olarak takıma veda etmesi beklenirken, son maçlarda 11’de başlasa da Lemos da ayrılması muhtemel isimler arasında.

AVRUPA'DA TRANSFER KAPANIYOR

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Sarı-Lacivertliler'in özellikle forvet transferi konusunda bir hamle yapması beklenirken, yabancı kontenjanı nedeniyle mutlak ayrılıkların yaşanması beklenirken, beklentilerin altında kalan isimlerden olan Bruma’nın da gideceği iddia ediyordu. Ancak PSV’nin 4 milyon Euro kesin satın alma opsiyonu olan Portekizliyi geri almaya niyeti yok. Bu da akıllara talipleri olan Szalai, Crespo, Zajc ve Rossi’den en az birisinin satılacağı düşüncesini getiriyor. Ancak Avrupa’da transfer penceresi kısa süre içinde kapanacak.

GUSTAVO HENRIQUE...

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Kısa sürede bir satış olmazsa sürpriz bir ayrılık gündeme gelecek. Bu ismin Flamengo’dan kiralık olarak alınan Gustavo Henrique olacağı iddiası arttı. Sambacı stoperin kiralık sözleşmesini feshedilerek geri gönderilme ihtimali konuşuluyor.

GUSTAVO HENRIQUE FOTOĞRAFLARI

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