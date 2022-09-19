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Sözleşmesi tehlikede! Seferovic tribüne...

19.09.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic için işler pek de iyi gitmiyor. Süper Lig'de gol atamaması sonrası formasını Gomis'e kaptıran Seferovic'in Sarı-Kırmızılılar'daki opsiyonu da tehlikede. İşte detaylar...

Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'de büyük umutlarla kadroya katılan ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Haris Seferovic, Süper Lig'in başlamasıyla beraber sessiz kalmıştı. Süper Lig'de çıktığı 6 mücadelede 351 dakika sahada kalan İsviçreli oyuncu golle tanışamazken Okan Buruk tarafından kulübeye çekilmiş ve formayı Gomis'e kaptırmıştı.

SEFEROVIC TRİBÜNE...

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Seferovic bu performansı sonrası eleştiri oklarının hedefi olurken, Icardi'nin de takıma katılmasıyla 3. forvet konumuna düşmüş durumda. Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Seferovic'in, her maç en az 2 yabancıyı kadro dışı bırakılma kuralı nedeniyle, Mata'nın da kadroya monte edilmesi sonrası tribüne gönderilmesi bekleniyor.

OPSİYON TEHLİKEDE

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Tüm bunlar yaşanırken, Galatasaray ile Benfica arasında yapılan anlaşma gereği Seferovic’in 2.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 resmi maç oynaması gerekiyor. İsviçreli futbolcu şu ana kadar 4’ü ilk 11 olmak üzere yalnızca 6 kez forma giydi.

SEFEROVIC FOTOĞRAFLARI

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