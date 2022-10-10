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'Sözleşmesini feshedin' Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Herkes İstanbul'a dönmesini beklerken...

10.10.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın oldukça ses getiren transferlerinden olan Mauro Icardi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yıldız isim eşiyle yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile gündemden düşmezken, Adana Demirspor maçında kadroya alınmaması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer tescil döneminin kapanmasına saatler kala kadrosuna kattığı yıldız isim Mauro Icardi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Eşi Wanda Nara ile çalkantılı bir ilişki yaşayan ve gündemden düşmeyen Arjantinli golcü zorlu Adana Demirspor deplasmanı öncesi kadroya alınmaması tartışmaları beraberinde getirirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

KADROYA DAHİL EDİLMEMİŞTİ!

KADROYA DAHİL EDİLMEMİŞTİ!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ayrıldıklarına dair bir paylaşımda bulunan Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok ses getirirken, çiftin yaptığı bir diğer paylaşımda barıştıkları öne sürülmüştü. Çiftin birbirini sosyal medyadan takipten çıkması barışmadıkları iddiasını güçlendirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın 7. hafta mücadelesinde liderlik için çıkacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesi Arjantinli oyuncu kadroya dahil edilmemesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

BURUK'A TEPKİ GÖSTERDİ!

BURUK'A TEPKİ GÖSTERDİ!
Adana Demirspor maçından önce yapılan son idmanda Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis'i 11'de oynatması ve forma bekleyen Mauro Icardi'yi yedek takımla çalıştırması bir iddiaya göre Icardi'yi kızdırırken, bu duruma oldukça bozuldu. Buruk'un bu kararı sonrası sakat olduğunu söyleyen 29 yaşındaki oyuncu Adana deplasmanına gitmeyerek takımı yalnız bırakmıştı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Galatasaray cephesinden konuyla alakalı net bir açıklama yapılmazken, Icardi'nin bu çıkışı sonrası Adana deplasmanına gitmeyerek ayrıldığı eşi Wanda Nara ile buluşmak için Milano'ya gittiği öne sürüldü. Icardi'nin daha önce defalarca ayrılıp barıştığı Wanda'yı İstanbul'a dönmesi ve kendisiyle yaşamaya ikna etmek için İtalya'ya gittiği de ortaya atılan başka bir iddia... Icardi'nin en geç Salı günü Wanda Nara ile beraber İstanbul'a dönmesi bekleniyordu.

'SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİN'

'SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİN'
Tüm bunlar yaşanırken, Icardi sosyal medya hesabından bir tatil paylaşımında bulunmuş ve fotoğrafa 'Zanzibar, Tanzanya' konumuyla paylaşması taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu. Icardi'nin Adana Demirspor maçında takımı yalnız bırakarak eşi ile barışmak için yanına gittiği düşünülürken böyle bir paylaşım yapması taraftarın büyük tepkisine yol açmış bazı taraftarlar 'Sözleşmesini feshedin' yorumunda dahi bulunmuştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Tepki çeken bu paylaşımının ardından gerçek ortaya çıktı. Arjantinli yıldız bu paylaşımından bir süre sonra 2022 yılında yaptığı tatillerden oluşan bir dizi daha paylaşımda bulunurken, Icardi'nin Tanzanya'da olmadığı bu sene içerisinde gittiği ülkelerden oluşan bir dizi fotoğraf paylaştığı anlaşıldı. Yıldız ismin neden böyle bir paylaşım yaptığı anlaşılmazken taraftarların tepkisi dinmedi.
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