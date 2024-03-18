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  4. Sözünü tuttu! Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi... Kocaman bebek odası sosyal medyanın diline düştü

Sözünü tuttu! Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi... Kocaman bebek odası sosyal medyanın diline düştü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
18.03.2024 11:47
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İdo Tatlıses ile 2021'de nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ay dünyaya gelen bebekleriyle sık sık paylaşım yapıyor. Şefkatli, takipçilerine verdiği sözü tuttu ve ikiz oğullarının odalarını gezerek sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli evlilikleri ve yaptıkları paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor.

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SÖZÜNÜ TUTTU

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişti. Çift evliliklerinin 3. yılında ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı.

İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan genç çift, sık sık sosyal medya hesaplarından bebekleriyle paylaşımlarda bulunuyor.

Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odalarını göstereceğine dair söz vermişti.

Şefkatli, sözünü tuttu. Çocuklarının odalarını gezerek video eken Yasemin Şefkatli, ilk kez odayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk olarak odanın ilk halini paylaşan Şefkatli, sonra da odanın son halini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlıses tatlıses
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