Sözünü tuttu! Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi... Kocaman bebek odası sosyal medyanın diline düştü

İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli evlilikleri ve yaptıkları paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişti. Çift evliliklerinin 3. yılında ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı.
İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan genç çift, sık sık sosyal medya hesaplarından bebekleriyle paylaşımlarda bulunuyor.
Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odalarını göstereceğine dair söz vermişti.
Şefkatli, sözünü tuttu. Çocuklarının odalarını gezerek video eken Yasemin Şefkatli, ilk kez odayı sosyal medya hesabından paylaştı.
İlk olarak odanın ilk halini paylaşan Şefkatli, sonra da odanın son halini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.