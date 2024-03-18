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  4. Tecavüz sahnesine tepki yağıyor! Yargı senaristi Sema Ergenekon'un beğendiği yorum dikkat çekti

Tecavüz sahnesine tepki yağıyor! Yargı senaristi Sema Ergenekon'un beğendiği yorum dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
18.03.2024 10:28
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Yargı dizinin son bölümünde Eren Komiser'in kızı Tuğçe'nin 4 kişi tarafından tecavüze uğradığı anlar damga vurdu. Tepki çeken sahneyle ilgili senarist Sema Ergenekon günlerdir sessizliğini koruyordu. Yeni bölümün ardından Ergenekon'un beğendiği yorum dikkat çekti.

Tecavüz sahnesine tepki yağıyor! Yargı senaristi Sema Ergenekon'un beğendiği yorum dikkat çekti

Yargı dizinin son bölümüne Eren Komiser'in kızı Tuğçe'nin başına gelenler sosyal medyayı salladı.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı'nın son bölümünde bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen Tuğçe'nin tecavüze uğraması ortalığı ayağa kaldırdı.

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KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI

Tecavüz sahnesi sosyal medyada gündem olurken seyirci tepkisini de sosyal medyada gösterdi. Tepki çeken sahneyle ilgili dizinin senaristi Sema Ergenekon günlerdir sessizliğini koruyordu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı 4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı

Sessiz kalsa da sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ergenekon, beğendiği bir yorumla dikkatleri üzerine çekti.

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Yorumda "Biz görmeyince dünya daha güzel bir yer olmuyor. Bunların bu kadar kolay yaşanması ve artması adaletsizlikten kaynaklanıyor. Kadın on numara anlatmış daha da anlatsın" yazıyordu.

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Yargı dizisi sema ergenekon ele
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