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Spiker bile şaşırdı, kimse inanamadı! Kamerun - Sırbistan maçına Aleksandar Mitrovic'in kaçırdığı gol damga vurdu...

28.11.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında birçok pozisyon yaşanırken, Sırbistan Milli Takımı'nın 17. dakikada Aleksandar Mitrovic ile kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı. Tecrübeli santrforun ağları sarsamadığı pozisyonda maçı anlatan spiker dahi şaşırdı. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Her iki takımın da bir üst tura yükselme şansını arttırmak için mutlak galibiyete ihtiyacının olduğu müsabakanın ilk yarısı 2-1'lik Sırbistan üstünlüğüyle sona ererken, maçın başında yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

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Karşılaşmanın 17. dakikasında sol kanattan gelişen Sırbistan atağında top içeriye çevrildi ancak Kamerun savunması araya girdi.

TOP ÖNÜNE DÜŞTÜ AMA...

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O esnada Kamerun defansı büyük bir hata yaptı ve top, Sırbistan santrforu Aleksandar Mitrovic'in önüne düştü. Tecrübeli futbolcu, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturmak yerine auta attı.

SPİKER BİLE ŞAŞIRDI

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Kaçan gol sonrasında herkes çok şaşırırken, maçın spikeri meşin yuvarlağın filelere gittiğini düşündü ve "Gol" dedi. Ancak sonrasında hatasını düzeltti.

Görüntüler TRT'den alınmıştır

İŞTE MITROVIC'İN KAÇIRDIĞI GOL

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Spiker Sırbistan Kamerun Aleksandar Mitrovic dünya kupası FIFA Dünya Kupası atan maçın

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