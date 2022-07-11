YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

11.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Sakarya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneğince Bosna Caddesi'ndeki anıt önünde düzenlenen anmaya Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF) Başkanı Behiye Çark, Dernek Başkanı Rafet Yatçı, yönetim kurulu üyeleri ve Bosna'da yaşamış aileler katıldı.

Anıttaki bayrağın yarıya indirilmesinin ardından katılımcılar tarafından anıta çiçekler bırakıldı, dualar edildi.

Çark, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en acı olaylarından biri olan Srebrenitsa katliamının kurbanlarını anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Gelecekte bu tür olayların yaşanmasını engellemek ve unutturmamak için etkinlik düzenlediklerini aktaran Çark, "Sırbistan'ın 'Büyük Sırbistan' hayali, Bosna Hersek'in bağımsızlığını engellemek ve Boşnak halkını soykırımla yok etmeyi hedefliyordu. Kirli ve vahşi bir savaşın 27. yılını anıyoruz. Srebrenitsa katliamı, Federasyonumuza bağlı derneklerin yapacakları etkinliklerle unutturulmayacak." dedi.

Yatçı da anma programına katılanlara teşekkür etti.

- Defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgalinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:30
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:24
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.