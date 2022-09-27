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Stefan Kuntz, TFF'nin sabır taşını çatlattı! Milli Takımı bu kez iki kişi yönetecek...

27.09.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar Ligi'nde hem Lüksemburg hem de Faroe Adaları maçlarından alınan puan kayıpları nedeniyle Stefan Kutnz ile yolların ayrılmasına karar verildi. Takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken flaş bir iddia ortaya atıldı. Kuntz'un gidişinin ardından takımı iki kişi yönetecek. TFF'nin yaptığı araştırmalar sonucunda ilginç bir teknik ortaya koyularak çift fikirli bir düzen oluşturulacak.

Lüksemburg ve Faroe Adaları maçında alınan puan kayıpları Stefan Kuntz'un sonunu getirdi. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman çalıştırıcının yerine gelecek isimler de yavaş yavaş netlik kazandı.

ŞENOL GÜNEŞ VE SAMET AYBABA

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta Şenol Güneş ile buluşması bekleniyor. Yeni formül hayata geçerse Şenol Güneş, futbol direktörü olacak. Samet Aybaba da milli takım teknik direktörü olacak.

ELEŞTİRİLER ARTTI

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Takıma seçilen oyuncular konusunda hata yaptığı söylenen Kuntz için artık tehlike çanları iyiden iyiye çalıyor. Özellikle siyah-beyazlı takımdan hiçbir oyuncuyu kadroya dahil etmemesi Kuntz'un maçlardan önce bile eleştirilmesine sebep olmuştu.

(FOTOMAÇ)

STEFAN KUNTZ FOTOĞRAFLARI

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