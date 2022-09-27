Stefan Kuntz, TFF'nin sabır taşını çatlattı! Milli Takımı bu kez iki kişi yönetecek...

Lüksemburg ve Faroe Adaları maçında alınan puan kayıpları Stefan Kuntz'un sonunu getirdi. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman çalıştırıcının yerine gelecek isimler de yavaş yavaş netlik kazandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta Şenol Güneş ile buluşması bekleniyor. Yeni formül hayata geçerse Şenol Güneş, futbol direktörü olacak. Samet Aybaba da milli takım teknik direktörü olacak.

ELEŞTİRİLER ARTTI

Takıma seçilen oyuncular konusunda hata yaptığı söylenen Kuntz için artık tehlike çanları iyiden iyiye çalıyor. Özellikle siyah-beyazlı takımdan hiçbir oyuncuyu kadroya dahil etmemesi Kuntz'un maçlardan önce bile eleştirilmesine sebep olmuştu.

(FOTOMAÇ)