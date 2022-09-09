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Stüdyo buz kesti! TFF eski yöneticisinden Fatih Terim sözleri... "Ceza verin de kurtulalım"

09.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, katıldığı bir televizyon programında oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim hakkında konuşan Soydan, Fenerbahçe'de olduğu dönemde kendisine teklif yaptıklarını söylerken, Galatasaraylı bazı yöneticilerin Terim'den kurtulmak istediklerini dile getirdi. İşte o sözler...

Daha önce Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yöneticilik yapan Selim Soydan, A Spor'da katıldığı bir programda gündem değiştirecek itiraflarda bulundu.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim hakkında anekdotlar anlatan Soydan, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde kendisine teklif götürdüklerini söylerken, Galatasaraylı bazı yöneticilerin Terim için kullandığı bomba ifadeleri de açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"TERİM'E TEKLİF YAPTIK"

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Fatih Terim için açıklama yapan Soydan, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde deneyimli teknik adama teklif yaptıklarını söyledi. Selim Soydan, "Biz seni almaya geldik dedim, sen her şeyi tattın bu kulüpte. Arka arkaya 4 sene şampiyon olduktan sonra oldu bu. Kaç para istersen yaz dedim. 'Teşekkür ederim abi ama ben Galatasaraylıyım' dedi. Senin burada yapacağın bir şey yok, sen rakipsin, seni burada kimse istemez. Sen bunların üstüne çıktın, böyle başarı ve ego çok zor bir şeydir. Ama Fatih Terim çalışarak yaptı. Doğmuş olduğun kulüpte 34 tane kupa alacaksın, hadi sayın dünyada kaç kişi var böyle? Ne oldu bugüne gelince, Fatih'e hepsi düşman oldu. Bunu sorun Fatih Terim'e." ifadelerini kullandı.

"CEZA VERİN DE KURTULALIM"

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Soydan, ayrıca Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu söyledi. Deneyimli spor adamı, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM FOTOĞRAFLARI

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