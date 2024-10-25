Su Burcu Yazgı derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle görenleri mest etti! Merdivendeki pozlarına yorum yağdı...

Bizim Hikaye ve Kardeşlerim dizilerinde fırtınalar estiren ve şimdilerde ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde performansı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Su Burcu Yazgı, Mipcom Cannes Fuarı'nda verdiği pozlarla çok konuşuldu.