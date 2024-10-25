Su Burcu Yazgı derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle görenleri mest etti! Merdivendeki pozlarına yorum yağdı...

Bizim Hikaye ve Kardeşlerim dizilerinde fırtınalar estiren ve şimdilerde ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde performansı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Su Burcu Yazgı, Mipcom Cannes Fuarı'nda verdiği pozlarla çok konuşuldu.
Bir Gece Masalı dizisindeki partneri Burak Deniz'le aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündemde olan güzel oyuncu bir etkinlik için siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu pozlarıyla görenleri adeta mest etti.
Siyaha bürünen Su Burcu Yazgı'nın elbise tercihi çok beğenildi. Herkes hayran kaldı.
Ünlü oyuncuya "Çok güzelsin" , "Allah nazardan korusun" "Bu ne güzellik?, parlıyorsun" yorumları yapıldı.