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  4. Su Burcu Yazgı derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle görenleri mest etti! Merdivendeki pozlarına yorum yağdı...

Su Burcu Yazgı derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle görenleri mest etti! Merdivendeki pozlarına yorum yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.10.2024 14:56
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Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı, Mipcom Cannes Fuarı'nda kameralar karşısına geçti. Siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden genç oyuncu verdiği pozlarla herkesi hayran bıraktı.

Bizim Hikaye ve Kardeşlerim dizilerinde fırtınalar estiren ve şimdilerde ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde performansı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Su Burcu Yazgı, Mipcom Cannes Fuarı'nda verdiği pozlarla çok konuşuldu.

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POZLARIYLA MEST ETTİ!

Bir Gece Masalı dizisindeki partneri Burak Deniz'le aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündemde olan güzel oyuncu bir etkinlik için siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu pozlarıyla görenleri adeta mest etti.

Siyaha bürünen Su Burcu Yazgı'nın elbise tercihi çok beğenildi. Herkes hayran kaldı. 

YORUM YAĞDI!

YORUM YAĞDI!

Ünlü oyuncuya "Çok güzelsin" , "Allah nazardan korusun" "Bu ne güzellik?, parlıyorsun" yorumları yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
su burcu yazgı coşkun
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