Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? Uğur Taşdemir kaç yaşında ve nereli?

Hakan Girginer’in Su Savaşları programından neden ayrıldığı bilinmese de, Girginer’in ayrılığından sonra programa ünlü seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir dahil oldu. Uğur Taşdemir’in Su Savaşları’na katılımı ise programın sosyal medya hesabı üzerinden “Su yolculuğumuza sesiyle eşlik ediyordu, yeni bölümlerde ekibe katılan isim oldu.” Sözleri ile duyuruldu.

Su Savaşları konusu

Su Savaşları belgeseli, dünyanın çeşitli bölgelerinde, dünyanın belki de en önemli sorunlarından biri olan temiz ve içilebilir suya erişim sıkıntısı çekenlerin suya ulaşmasına odaklanıyor. Su Savaşları, susuzlukla mücadele eden bölgeleri temiz suya kavuşturmaya çabalayan ekibin mücadelesini ekranlara getiriyor.

Uğur Taşdemir kimdir? Aykut Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Maliye Bölümü’nden mezun olan Uğur Taşdemir, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle okuduğu bölüm ile ilgili değil tiyatro ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı.

1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer alan Taşdemir, daha sonra Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi çeşitli topluluklarda rol aldı.

Uğur Taşdemir, Şehir Tiyatrosu’nda da görev aldı. 2005 yılında Çığır Sahne'de, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı. Televizyon reklamlarının yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon dizilerinde de rol aldı.