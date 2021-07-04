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Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? Uğur Taşdemir kaç yaşında ve nereli?

04.07.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Belgesel kanalında ekranlara gelen Su Savaşları, birçok kişi tarafından oldukça beğeniliyor. Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer’in su yolu açma çalışmalarının belgeselleştirilerek izleyiciye sunulduğu Su Savaşları’nda Hakan Girginer program ayrıldı. Girginer’in ayrılığından sonra ise yerine Uğur Taşdemir geldi. Ünlü seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir’in Su Savaşları’na katılımı ise Su Savaşları’nın resmi Instagram hesabı üzerinden duyuruldu.

Hakan Girginer’in Su Savaşları programından neden ayrıldığı bilinmese de, Girginer’in ayrılığından sonra programa ünlü seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir dahil oldu. Uğur Taşdemir’in Su Savaşları’na katılımı ise programın sosyal medya hesabı üzerinden “Su yolculuğumuza sesiyle eşlik ediyordu, yeni bölümlerde ekibe katılan isim oldu.” Sözleri ile duyuruldu.

Su Savaşları konusu

Su Savaşları belgeseli, dünyanın çeşitli bölgelerinde, dünyanın belki de en önemli sorunlarından biri olan temiz ve içilebilir suya erişim sıkıntısı çekenlerin suya ulaşmasına odaklanıyor. Su Savaşları, susuzlukla mücadele eden bölgeleri temiz suya kavuşturmaya çabalayan ekibin mücadelesini ekranlara getiriyor.

Uğur Taşdemir kimdir?

Uğur Taşdemir kimdir?
Aykut Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Maliye Bölümü’nden mezun olan Uğur Taşdemir, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle okuduğu bölüm ile ilgili değil tiyatro ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı.
1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer alan Taşdemir, daha sonra Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi çeşitli topluluklarda rol aldı.
Uğur Taşdemir, Şehir Tiyatrosu’nda da görev aldı. 2005 yılında Çığır Sahne'de, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı. Televizyon reklamlarının yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon dizilerinde de rol aldı.
Selim Naşit Özcan’ın yönlendirmesi ile seslendirme alanına yönelen Uğur Taşdemir, özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yapmıştır. Bir süre Federal Film Akedemi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde Seslendirme dersi vermiştir.
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Anahtar Kelimeler:
TRT Belgesel
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