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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

01.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, şehit çocukları ile personel yakınları için etkinlik düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi bahçesindeki etkinlikte çocuklar, kurulan şişme oyun ve eğitim parkurlarında eğlenip okçuluk eğitimine katıldı.

Etkinlik kapsamında ailelere yemek ikram edildi.

Şehit annesi Nazime Çekikhasır, kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür ederek, "Torunumla geldim. Çocuklar eğleniyor. Çok güzel bir etkinlik olmuş." dedi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da katıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

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