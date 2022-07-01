Şehit annesi Nazime Çekikhasır, kendilerini unutmadıkları için polis lere teşekkür ederek, "Torunumla geldim. Çocuklar eğleniyor. Çok güzel bir etkinlik olmuş." dedi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi

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