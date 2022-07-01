İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, şehit çocukları ile personel yakınları için etkinlik düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi bahçesindeki etkinlikte çocuklar, kurulan şişme oyun ve eğitim parkurlarında eğlenip okçuluk eğitimine katıldı.
Etkinlik kapsamında ailelere yemek ikram edildi.
Şehit annesi Nazime Çekikhasır, kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür ederek, "Torunumla geldim. Çocuklar eğleniyor. Çok güzel bir etkinlik olmuş." dedi.
Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da katıldı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri için etkinlik düzenledi
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