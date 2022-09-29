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Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

29.09.2022 05:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Servis, İGDAŞ ve AYEDAŞ ekibi sevk edildi.

Emniyet ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında başlayan yangını 13 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Sultanbeyli

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