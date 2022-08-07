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Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

07.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

İSTANBUL (AA) - İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde 5 bin kişilik aşure kaynatıldı.

İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Tekkesi'nde başlatılan aşure kaynatma geleneği, İnsan ve İrfan Vakfınca devam ettiriliyor.

Vakıf tarafından 89 yıl aradan sonra aslına uygun olarak 2012 yılında yeniden başlatılan ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen etkinlikte mevlid-i şerif, dualar ve zikirler eşliğinde aşure pişirildi.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak, İstanbul'un fethinden sonra ilk açılan tekke olduğu için sur içinde ilk aşın burada kaynadığını, kendilerinin de uzun bir aradan sonra bu geleneği yeniden başlattıklarını belirtti.

Aş kaynatmanın, ocağı yakıp karıştırmak olmadığını dile getiren Çıtlak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ritüeli var ve bu ritüelleri biz tespit ettik. 300-400 senelik bu geleneği tevhitlerle, dualarla usulüne uygun olarak buğdayın yıkanmasından, üzerimize giydiğimiz kıyafetlere kadar aynısını yapmaya gayret ediyoruz. Birazdan şekeri atılırken de tevhitle, duayla cümle ümmet-i Muhammed'e hem dua edeceğiz hem de göçmüşlerimizi, ilk şehidimizden son şehidimize ve Kerbela şehitlerine, Hüseyin Efendimize kadar hepsini yad edeceğiz." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğe böyle hizmet edeceklerini düşündüklerini ifade eden Çıtlak, yurt dışından birçok kişinin geldiğini, izdiham olmaması için de birçok vakıf mensubuna gelmemeleri ricasında bulunduklarını belirtti.

Amaçlarının ocakların bir yerde toplanması olduğunu söyleyen Çıtlak, "Mesele tribünlere oynamak değil, gerçekten bu ocakları ihya etmek. Burada dualarla aş pişecek, evine giden insan tenceresini ocağa koyduğunda şikayetten önce şükredecek ve besmele çekmeyi öğrenecek. Buranın çocukları, 'Bizim sokağımızda Allah La İlahe İllallah denilerek Hz. Hüseyin'e Fatiha okunarak aşure pişiriliyordu' diye anlatacak." ifadelerini kullandı.

Dualar eşliğinde kaynatılan 5 bin kişilik aşure, yarın dağıtılmak üzere soğutulmaya bırakıldı.

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı

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